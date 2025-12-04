„Nu știu dacă înțelege impactul” Un fost jucător al lui Man. United, surprins de asocierea lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump
Cristiano Ronaldo și Donald Trump FOTO: IMAGO
„Nu știu dacă înțelege impactul” Un fost jucător al lui Man. United, surprins de asocierea lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump

  • Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul celor de la Al Nassr, a fost avertizat de un fost coleg de la Manchester United după ce s-a întâlnit cu Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.
  • Lusitanul este unul dintre promotorii imaginii Arabiei Saudite la nivel global.

Cristiano Ronaldo s-a întâlnit cu Donald Trump, la Casa Albă, cu două zile înainte de a afla suspendarea pe care urma să o primească, din cauza eliminării directe din meciul cu Irlanda, 0-2.

Louis Saha l-a avertizat pe Ronaldo, după întâlnirea cu Trump: „Nu știu dacă înțelege impactul”

Louis Saha, coleg la Manchester United cu lusitanul în perioada 2004-2008, crede că Ronaldo este în continuare cel mai influent fotbalist din lume.

Vizita atacantului la Casa Albă ar putea fi percepută ca o susținere față de politicile lui Donald Trump.

„Cristiano Ronaldo este încă cel mai influent fotbalist de pe planetă. Nu știu dacă a înțeles ramificațiile acelei vizite sau impactul pe care l-a avut acea întâlnire.

De obicei nu comentez despre politică, dar ar putea fi interpretat ca o susținere a unora dintre politicile lui Trump și s-ar putea ca el să nu fi vrut să pară așa”, a spus Louis Saha, potrivit themirror.uk.

Îmi amintesc că a împins două sticle de suc la o conferință de presă și a provocat o furtună, așa că a avut întotdeauna capacitatea de a influența multă lume Louis Saha, fost atacant Manchester United

Francezul consideră nefericită asocierea imaginii lui Cristiano Ronaldo cu Donald Trump, din cauza controverselor în care este implicat președintele american.

„Poate că momentul potrivit pentru a face asta a fost la începutul președinției sale, când existau mai puține controverse. Sunt surprins că Ronaldo a ales să facă asta”, a continuat Louis Saha.

Cristiano Ronaldo, în vizită la Casa Albă

În urmă cu două săptămâni, Cristiano Ronaldo a fost găzduit de Donald Trump într-o vizită la Casa Albă, alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud.

La întâlnire au luat parte și Gianni Infantino, președintele FIFA, dar și fondatorul Tesla, Elon Musk. Vedeta celor de la Al Nassr a cinat alături de președintele american și delegația Arabiei Saudite.

Cristiano Ronaldo este imaginea fotbalului din Arabia Saudită, iar angajamentul său cu trupa din Riyadh, finanțată de fondul public de investiții al Arabiei Saudite, face parte din planul prințului moștenitor de a dezvolta economia țării în afara producției de petrol.

Lusitanul dorește să rămână un promotor al fotbalului din Arabia Saudită și după ce încheie cariera de fotbalist: „Vreau să particip la eforturile Arabiei Saudite de a găzdui Cupa Mondială. Cred în viziunea turistică a regatului”, potrivit dw.com.

Cristiano Ronaldo mai are contract în Arabia Saudită până în vara anului 2027.

117 meciuri
a jucat Cristiano Ronaldo pentru Al Nassr

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

cristiano ronaldo Arabia Saudita donald trump casa alba louis saha
