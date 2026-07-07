SUA - Belgia 1-4. Mai mulți jucători ai echipei Belgiei au fost surprinși dansând într-un stil asemănător cu cel al lui Donald Trump după ce Romelu Lukaku a marcat ultimul gol al partidei.

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Visul Statelor Unite de a obține o performanță istorică la Cupa Mondială a fost spulberat, marți dimineață, la finalul meciului disputat cu Belgia în optimile CM 2026.

Charles De Ketelaere a marcat de două ori în victoria umbrită de decizia controversată a FIFA de a suspenda executarea pedepsei primite de atacantul american Folarin Balogun.

Balogun a putut juca în ciuda cartonașului roșu primit în meciul cu Bosnia și Herțegovina din 16-imi, după intervenția fără precedent a președintelui american Donald Trump, dar n-a avut aproape niciun impact pe teren.

Donald Trump a recunoscut că a presat FIFA să facă așa cum voia el. Gianni Infantino a admis că „am primit un telefon”.

Jucătorii Belgiei l-au ironizat pe Donald Trump

După golul marcat de Lukaku în minutul 90+3, jucătorii Belgiei l-au luat peste picior pe Donald Trump.

Mai mulți membri ai echipei au părut să imite dansul lui Trump, popularizat de președintele american în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

„Dansul lui Trump” s-a viralizat rapid în momentul în care actualul președinte american a început să-l facă pe scenă la numeroase mitinguri politice, pe fondul piesei „YMCA” cântate de trupa The Village People.

VIDEO. Dansul lui Donald Trump, ironizat de belgieni

Belgienii s-au „răzbunat” pe FIFA și SUA

După meci, naționala belgiană a postat rapid un mesaj pe rețelele sociale. „Anulați asta”, au transmis belgienii după ce au învins cu 4-1.

Ce s-a întâmplat la meciul SUA - Belgia 1-4

De Ketelaere a adus Belgia în avantaj în minutul 9, când a împins pur și simplu mingea în poartă, profitând din plin de un început ezitant al americanilor.

Lovitura liberă executată de Malik Tillman a fost deviată în poartă în minutul 31, dar De Ketelaere a restabilit avantajul Belgiei aproape imediat cu o lovitură de cap.

În minutul 57, o gafă dezastruoasă a portarului Matt Freese i-a permis Belgiei să-și mărească avantajul. Goalkeeperul a ieșit în afara careului să-l blocheze pe De Ketelaere. L-a driblat inițial, însă a ezitat și atacantul flamand a revenit, înțepându-i mingea. Vanaken a tras direct spre poartă.

Romelu Lukaku a marcat apoi al patrulea gol în minutul 90+1, determinând fanii americani să se îndrepte în masă spre ieșirile stadionului.

Pe 10 iulie, la Los Angeles, belgienii vor întâlni campioana europeană Spania.

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