Și-au bătut joc de Trump! FOTO. Ce au făcut belgienii pe teren imediat după golul marcat de Lukaku. Președintele american, luat la țintă +6 foto
Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Campionatul Mondial

Și-au bătut joc de Trump! FOTO. Ce au făcut belgienii pe teren imediat după golul marcat de Lukaku. Președintele american, luat la țintă

alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 12:01
  • SUA - Belgia 1-4. Mai mulți jucători ai echipei Belgiei au fost surprinși dansând într-un stil asemănător cu cel al lui Donald Trump după ce Romelu Lukaku a marcat ultimul gol al partidei.
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Visul Statelor Unite de a obține o performanță istorică la Cupa Mondială a fost spulberat, marți dimineață, la finalul meciului disputat cu Belgia în optimile CM 2026.

Charles De Ketelaere a marcat de două ori în victoria umbrită de decizia controversată a FIFA de a suspenda executarea pedepsei primite de atacantul american Folarin Balogun.

Balogun a putut juca în ciuda cartonașului roșu primit în meciul cu Bosnia și Herțegovina din 16-imi, după intervenția fără precedent a președintelui american Donald Trump, dar n-a avut aproape niciun impact pe teren.

Donald Trump a recunoscut că a presat FIFA să facă așa cum voia el. Gianni Infantino a admis că „am primit un telefon”.

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Jucătorii Belgiei l-au ironizat pe Donald Trump

După golul marcat de Lukaku în minutul 90+3, jucătorii Belgiei l-au luat peste picior pe Donald Trump.

Mai mulți membri ai echipei au părut să imite dansul lui Trump, popularizat de președintele american în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

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„Dansul lui Trump” s-a viralizat rapid în momentul în care actualul președinte american a început să-l facă pe scenă la numeroase mitinguri politice, pe fondul piesei „YMCA” cântate de trupa The Village People.

VIDEO. Dansul lui Donald Trump, ironizat de belgieni

Belgienii s-au „răzbunat” pe FIFA și SUA

După meci, naționala belgiană a postat rapid un mesaj pe rețelele sociale. „Anulați asta”, au transmis belgienii după ce au învins cu 4-1.

Ce s-a întâmplat la meciul SUA - Belgia 1-4

De Ketelaere a adus Belgia în avantaj în minutul 9, când a împins pur și simplu mingea în poartă, profitând din plin de un început ezitant al americanilor.

Lovitura liberă executată de Malik Tillman a fost deviată în poartă în minutul 31, dar De Ketelaere a restabilit avantajul Belgiei aproape imediat cu o lovitură de cap.

În minutul 57, o gafă dezastruoasă a portarului Matt Freese i-a permis Belgiei să-și mărească avantajul. Goalkeeperul a ieșit în afara careului să-l blocheze pe De Ketelaere. L-a driblat inițial, însă a ezitat și atacantul flamand a revenit, înțepându-i mingea. Vanaken a tras direct spre poartă.

Romelu Lukaku a marcat apoi al patrulea gol în minutul 90+1, determinând fanii americani să se îndrepte în masă spre ieșirile stadionului.

Pe 10 iulie, la Los Angeles, belgienii vor întâlni campioana europeană Spania.

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