Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!

Cristiano Ronaldo deține recordul mondial al selecțiilor și golurilor la națională Foto: Imago
Campionatul Mondial

Theodor Jumătate
Publicat: 05.12.2025, ora 15:00
Actualizat: 05.12.2025, ora 15:01
  • Cristiano Ronaldo împlinește 41 de ani pe 5 februarie, va juca la CM 2026. Și dacă decide să continue? 
  • Nuno Gomes, ex-coechipier la selecționata Portugaliei, expune un scenariu ce pare fantezist acum. Dar CR7 e încă în formă.

Ronaldo a depășit de mult timp două decenii pe teren. Joacă de peste 23 de ani.

Pe 14 august 2002, Ladislau Boloni l-a lansat în fotbalul profesionist.

În acea seară de vară, Cristiano a debutat la Sporting Lisabona, intrând în locul lui Tonito în minutul 58 al meciului cu Inter Milano, 0-0 în turul 3 preliminar de Champions League.

Era doar un adolescent în vârstă de 17 ani.

Ronaldo și-a prelungit contractul până în 2027

Pe 5 februarie 2026, CR7 va împlini 41 de ani, va evolua vara viitoare la al 6-lea său Campionat Mondial și sigur îl vom vedea în iarbă încă un sezon.

Și-a prelungit contractul cu Al-Nassr până în 2027. Va avea 42 atunci!

Ronaldo continuă să înscrie gpluri spectaculoase Foto: Imago Ronaldo continuă să înscrie gpluri spectaculoase Foto: Imago
Ronaldo continuă să înscrie gpluri spectaculoase Foto: Imago

Întrebat de curând dacă turneul final din SUA, Canada și Mexic va fi ultima lui apariție la CM, a răspuns: „Da, cu siguranță. La 41 de ani, cred că va fi momentul potrivit”.

22 de meciuri
a jucat Cristiano Ronaldo la turneele finale de Mondial cu selecționata lusitană

Nuno Gomes: „Ar putea fi o ocazie pentru Ronaldo să-și ia rămas bun acasă”. În 2030?

Numai că Nuno Gomes, fost coleg al lui Ronaldo la naționala Portugaliei, sugerează că atacantul și-ar putea extinde mai mult cariera pentru a prinde încă un Mondial, al 7-lea: în 2030, acasă, în țara sa. La peste 45 de ani!

„Încă poate să joace. E un jucător cu adevărat profesonist, exemplu pentru tinerele generații.

Nu mai e același Cristiano ca la 18 sau 20 de ani, însă e capabil să dea goluri, iar în fotbal cel mai important lucru e să marchezi. El o face”, a declarat Gomes pentru talkSPORT. 

226 de selecții
are Ronaldo la națională (record mondial), pentru care a marcat 143 de goluri (record) și a pasat decisiv de 46 de ori

„Totul va depinde de dorința lui, dacă va mai dori să joace sau nu. Peste cinci ani, vom găzdui niște meciuri la Mondial. Ar putea fi o ocazie pentru Ronaldo să-și ia rămas bun acasă”.

Îl depășește Ronaldo pe El Hadary? 45 de ani și 166 de zile

În 2030, Portugalia va organiza CM alături de Spania și Maroc, după ce Mondialul centenar va fi deschis cu trei partide pe continentul sud-anerican, în Argentina, Paraguay și Uruguay.

talkSPORT a calculat: Cristiano ar putea deveni cel mai în vârstă fotbalist la turneul final global.

Momentan, portarul egiptean Essam El Hadary e primul, 45 de ani și 161 de zile, performanță atinsă în 2018.

Dacă Ronaldo ar juca finala mare sau finala mică, l-ar întrece. Ar avea 45 de ani și 166 de zile.

portugalia Campionatul Mondial cristiano ronaldo cariera Nuno Gomes al nassr
