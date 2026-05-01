Lovitură pentru CSA Steaua Echipa a fost depunctată , iar viitorul clubului e incert: „Niciun transfer pentru sezonul viitor”

- Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal a depunctat CSA Steaua din cauza datoriilor către 3 jucători
Retrogradată anul trecut din Liga Zimbrilor, CSA Steaua e în grafic să promoveze la finalul sezonului curent, dar a primit o adevărată lovitură.
CSA Steaua, depunctată cu trei puncte
Echipa de handbal masculin a MApN a fost depunctată cu 3 puncte, iar în perioada următoare riscă desființarea, informează handbalmania.ro.
Sancțiunea a survenit ca urmare a datoriilor pe care clubul le are către jucătorii Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic.
Lider în play-off-ul diviziei B, Steaua are acum 18 puncte, în loc de 21.
|Loc
|Echipă
|Puncte
|1
|CSA Steaua
|18
|2
|CSO Teutonii Ghimbav
|15
|3
|CS Medgidia
|15
|4
|CSU Pitești
|14
|5
|CSM Oradea
|13
|6
|CSM Făgăraș
|8
|7
|CSM Odorheiu Secuiesc
|4
|8
|ACS Dinamyc Zalău
|0
Cu 3 meciuri rămase până la finalul sezonului, „militarii” sunt neînvinși, însă viitorul echipei este unul incert.
„Gruparea nu a făcut niciun transfer pentru sezonul viitor, însă mai mulți componenți ai echipei au fost propuși altor cluburi din Liga Zimbrilor”, a mai notat sursa citată.
Steaua București, palmares incredibil în handbalul românesc
Formația roș-albastră a cucerit 28 de titluri de campioană în Liga Națională, ultimul în 2008, dar și 9 Cupe ale României, ultima dată în 2009.
Pe plan european, Steaua a cucerit de două ori și Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și în 1977, bifând alte două finale în 1971 și 1989.
Ultima performanță europeană a echipei de handbal a fost în 2006, când a câștigat Cupa Challenge, contra portughezilor de la SC Horta.
Printre numele importante care au îmbrăcat tricoul echipei se numără: Cristian Gațu, Gheorghe Gruia, Radu Voina, Ștefan Birtalan, Vasile Stângă sau Cornel Oțelea.