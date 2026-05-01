Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”

Cosmin Contra (50 de ani) a vorbit despre situația lui Florinel Coman (28 de ani), care s-ar putea despărți de Al-Gharafa la finalul acestui sezon.

Tehnicianul român pregătește formația qatareză Al-Arabi, club care concurează în prima ligă alături de echipa la care este legitimat Coman.

Cosmin Contra: „Nu se știe care vor fi regulile în privința jucătorilor străini”

Internaționalul român a bifat tot mai puține minute la Al-Gharafa în ultima vreme, iar o despărțire ar putea avea loc odată cu finalul acestei stagiuni.

Întrebat dacă ar fi interesat să-l aducă pe Coman la Ar-Arabi, Cosmin Contra a transmis:

„Nu am mai vorbit cu Florinel Coman. Încă nu se știe ceea ce va fi anul viitor, care vor fi regulile în privința jucătorilor străini. Sunt ceva informații că numărul străinilor ar putea fi redus aici, în Qatar.

Nu se știe încă nimic. Depinde mult de ceea ce se va stabili pentru noul sezon. Apoi putem vorbi despre transferuri”, a spus Contra, potrivit digisport.ro.

Florinel Coman, dorit și de Gigi Becali la FCSB

Pe finalul anului trecut, patronul de la FCSB l-a sfătuit pe jucător cum să procedeze înainte de rezilierea cu Al-Gharafa, pentru a ieși bine din punct de vedere financiar.

„Pe Florinel l-am îndrumat așa: «împarți câți bani mai ai de luat din contract la doi ca să accepți rezilierea».

El ar mai trebui să încaseze 3 milioane de euro în următorii doi ani, deci să le ia 1,5 milioane de euro și restul îi ia de la mine.

Îi dau 30.000 pe lună, pentru că nu dau mai mult, și te premiez cu 3-500.000 pentru calificări. Și nici nu plătesc impozit”, declara Gigi Becali în noiembrie 2025.

3 goluri a reușit Florinel Coman în 17 apariții pentru Al-Gharafa, în acest sezon

