Numirea lui Michael Jackson (52 de ani), fost fotbalist, în prezent antrenor, pe banca tehnică a lui Burnley a stârnit nu doar interes sportiv, ci și un val neașteptat de umor în online.

Confuzia de nume cu legendarul „King of Pop”, Michael Jackson, a devenit rapid material pentru meme-uri, iar rețelele sociale s-au umplut de glume care îmbină fotbalul și cultura pop.

Michael „Mike” Jackson, fost fundaș la Crewe Alexandra, Bury, Preston North End, Tranmere Rovers, Blackpool și Shrewsbury Town, a fost numit antrenor la Burnley, după ce Scott Parker și-a reziliat contractul.

Burnley a retrogradat în urmă cu o săptămână, iar „secundul” Michael Jackson a fost promovat ca interimar și va conduce echipa la cele patru meciuri rămase din actualul sezon al Premier League.

Michael Jackson, la Burnley. Cascadă de meme-uri 😂

Vestea că Michael Jackson o va antrena pe Burnley a dat liber imaginației fanilor, care n-au putut să ignore coincidența de nume cu celebrul cântăreț.

Unii au redenumit echipa „Burnle – he-he”, alții au inovat cu poze.

De la imagini editate în care antrenorul apare purtând celebra mănușă albă pe marginea terenului, până la montaje în care jucătorii lui Burnley „execută” coregrafii inspirate din videoclipul Thriller, internetul a reacționat cu o creativitate debordantă.

Unele meme-uri sugerează, în glumă, că echipa ar putea adopta „moonwalk-ul” ca strategie de retragere în apărare, în timp ce altele ironizează eventuale discursuri motivaționale în stil muzical.

Cine e Michael Jackson, noul antrenor al lui Burnley

Michael Jackson a preluat un post similar la Burnley și în sezonul 21-22, după plecarea lui Sean Dyche. Atunci, a obținut 3 victorii și o remiză în primele 4 meciuri ca antrenor, rezultate care i-au adus premiul de Managerul Lunii din Premier League pentru aprilie 2022.

Înainte de a prelua conducerea clubului Burnley, Jackson a ocupat poziții manageriale la Shrewsbury Town din 2014, în urma demisiei lui Graham Turner.

Deși primul său mandat de antrenor s-a încheiat cu doar 3 victorii din 19 meciuri și, în cele din urmă, cu retrogradarea în League Two, Jackson a continuat să dețină un rol de antrenor la Tranmere Rovers înainte de a se muta la Burnley pentru a conduce echipa lor Under-23.

În prezent, Burnley se află pe locul 19, reușind doar patru victorii în campionat și suferind 22 de înfrângeri.

În ultimele meciuri din Premier League, Burnley mai are de jucat cu: Leeds, Aston Villa, Arsenal și Wolves.

