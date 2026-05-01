Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?

  • Numirea lui Michael Jackson (52 de ani), fost fotbalist, în prezent antrenor, pe banca tehnică a lui Burnley a stârnit nu doar interes sportiv, ci și un val neașteptat de umor în online.
  • Confuzia de nume cu legendarul „King of Pop”, Michael Jackson, a devenit rapid material pentru meme-uri, iar rețelele sociale s-au umplut de glume care îmbină fotbalul și cultura pop.

Michael „Mike” Jackson, fost fundaș la Crewe Alexandra, Bury, Preston North End, Tranmere Rovers, Blackpool și Shrewsbury Town, a fost numit antrenor la Burnley, după ce Scott Parker și-a reziliat contractul.

Burnley a retrogradat în urmă cu o săptămână, iar „secundul” Michael Jackson a fost promovat ca interimar și va conduce echipa la cele patru meciuri rămase din actualul sezon al Premier League.

Michael Jackson, la Burnley. Cascadă de meme-uri 😂

Vestea că Michael Jackson o va antrena pe Burnley a dat liber imaginației fanilor, care n-au putut să ignore coincidența de nume cu celebrul cântăreț.

Unii au redenumit echipa „Burnle – he-he”, alții au inovat cu poze.

Cascadă de memeuri, după ce Burnley l-a numit „interimar" pe Michael Jackson (foto: X)

De la imagini editate în care antrenorul apare purtând celebra mănușă albă pe marginea terenului, până la montaje în care jucătorii lui Burnley „execută” coregrafii inspirate din videoclipul Thriller, internetul a reacționat cu o creativitate debordantă.

Unele meme-uri sugerează, în glumă, că echipa ar putea adopta „moonwalk-ul” ca strategie de retragere în apărare, în timp ce altele ironizează eventuale discursuri motivaționale în stil muzical.

Cine e Michael Jackson, noul antrenor al lui Burnley

Michael Jackson, „interimar” la Burnley (foto: Imago)

Michael Jackson a preluat un post similar la Burnley și în sezonul 21-22, după plecarea lui Sean Dyche. Atunci, a obținut 3 victorii și o remiză în primele 4 meciuri ca antrenor, rezultate care i-au adus premiul de Managerul Lunii din Premier League pentru aprilie 2022.

Înainte de a prelua conducerea clubului Burnley, Jackson a ocupat poziții manageriale la Shrewsbury Town din 2014, în urma demisiei lui Graham Turner.

Deși primul său mandat de antrenor s-a încheiat cu doar 3 victorii din 19 meciuri și, în cele din urmă, cu retrogradarea în League Two, Jackson a continuat să dețină un rol de antrenor la Tranmere Rovers înainte de a se muta la Burnley pentru a conduce echipa lor Under-23.

În prezent, Burnley se află pe locul 19, reușind doar patru victorii în campionat și suferind 22 de înfrângeri.

În ultimele meciuri din Premier League, Burnley mai are de jucat cu: Leeds, Aston Villa, Arsenal și Wolves.

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Dan Udrea: Frica peste România

