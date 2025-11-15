„Nu poți construi absolut nimic altfel” Răzvan Burleanu a prefațat duelul cu Bosnia » Încredere mare în „tricolori”: „Sunt sigur de asta”

BOSNIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre meciul crucial din preliminariile CM 2026.

Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Burleanu este conștient de importanța duelului cu Bosnia, în ceea ce privește obținerea locului 2 în grupa H, la finalul preliminariilor CM 2026.

Președintele FRF are încredere maximă în „tricolori” și se așteaptă ca România să facă o nouă figură frumoasă, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Austria.

BOSNIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu: „Sunt sigur de asta”

„În Bosnia jucăm o finală. Ceea ce ne-am dori ar fi să terminăm pe locul doi în această grupă, pentru a avea un baraj mai accesibil.

Sunt sigur că jucătorii noştri vor arăta o formă la fel de bună cum au arătat şi în meciul cu Austria.

Amintiţi-vă că înainte de acel meci, dacă mi-aţi fi adresat această întrebare, ce urmează să facem în meciul cu Austria, v-aş fi spus că sunt încrezător că jucătorii noştri nu vor pierde.

Probabil aceasta este opinia mea şi acum. În acelaşi timp, ca urmare a traseului din Liga Naţiunilor, câştigând grupa şi fiind cea mai bună echipă din Liga C, avem deja barajul asigurat pentru martie 2026, barajul pentru Mondial.

Deci, practic, eu vă invit să fim pozitivi şi optimişti, fiindcă în lipsa optimismului nu poţi construi absolut nimic” a declarat Răzvan Burleanu, citat de zf.ro

FOTO. Antrenamentul României înaintea meciului cu Bosnia

Lotul României pentru meciul cu Bosnia:

Portari: Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani

Ionuț Radu, Târnovanu, Aioani Fundași: Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat

Rațiu, Racovițan, Rus, Ghiță, Chipciu, Screciu, Eissat Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu

Marius Marin, Ianis Hagi, Bancu, Răzvan Marin, Petrila, Dragomir, Sorescu Atacanți: Drăguș, Bîrligea, Mihăilă, Miculescu, Florin Tănase, Man

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

