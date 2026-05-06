Confirmă plecarea de la Rapid Victor Angelescu a lămurit definitiv situația oficialului venit de la Parma +27 foto
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 14:28
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a confirmat că Mauro Pederzoli (64 de ani) își va încheia mandatul la Rapid București la finalul actualului sezon.

Oficialul giuleștenilor a lămurit situația directorului sportiv sosit în 2025, după o perioadă în care clubul a evitat să ofere un punct de vedere ferm în privința viitorului acestuia.

Victor Angelescu a confirmat plecarea lui Mauro Pederzoli de la Rapid

Rapid și-a ales deja noul director sportiv: Marius Bilașco. Angelescu a precizat că Bogdan Mara, care a demisionat recent de la CFR, nu va veni în Giulești.

Mara nu vine. Marius Bilaşco e directorul sportiv. Pleacă Mauro Pederzoli, a venit Marius Bilaşco ca director sportiv”, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

Inițial, Rapid și-ar fi exprimat interesul pentru Bogdan Mara, dar gruparea giuleșteană l-a preferat până la urmă pe Marius Bilașco.

Plecarea lui Mara de la CFR Cluj a alimentat discuțiile despre posibile schimbări în cadrul clubului.

Întrebat despre acest subiect, Daniel Pancu, antrenorul echipei clujene, a spus că, de regulă, atunci când se schimbă conducerea, pot apărea modificări și la nivelul băncii tehnice.

Declarația sa a lăsat deschisă ipoteza unei despărțiri de CFR Cluj și a unei posibile veniri la Rapid din vară.

Totuși, Angelescu a spus ieri, într-o reacție exclusivă pentru GOLAZO.ro, că Rapid nu are un acord cu antrenorul CFR-ului.

Cariera lui Mauro Pederzoli

Pederzoli a ajuns în Giulești după 6 petrecuți la Parma, primii 2 în departamentul de scouting, iar ultimii 4 tot ca director sportiv.

De-a lungul carierei sale a mai fost scouter la Liverpool, în sezonul 2007-2008. Italianul a mai avut și experiențe în afara Europei în țări precum China, Statele Unite, Ecuador sau Paraguay.

În fotbalul italian, Pederzoli a ocupat funcția de director tehnic la Cagliari, Brescia și Torino, dar și la echipa de tineret a lui AC Milan.

