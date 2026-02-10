„Îl vom transfera în vară” Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.

În această perioadă de mercato din iarnă, FCSB a oficializat doar trei transferuri: fundașul Andre Duarte și mijlocașii defensivi Ofri Arad și Joao Paulo.

Mihai Stoica a anunțat o nouă mutare la FCSB: „Îl vom transfera în vară”

Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a declarat că un nou jucător, care va fi pe placul lui Gigi Becali, va sosi în vară la FCSB.

„ Poziția pe care voiam s-o acoperim era de atacant lateral stânga. Aveam un jucător de care mi-a plăcut foarte mult și sunt convins că îl vom transfera în vară.

Mi-a plăcut enorm și e profilul care știu că îi place foarte mult lui Gigi. În duel unu la unu e foarte bun. Noi nu avem un astfel de jucător.

Avem jucători care cer mingea în profunzime, cum sunt Olaru și Bîrligea, avem jucători care se pot lupta pentru minge, cum sunt Tănase și Miculescu, dar n-avem un jucător care să dribleze, să execute adversarul unu la unu.

Agentul lui ne-a spus că poate fi transferat, am făcut o ofertă, apoi președintele a spus că la ei s-a terminat perioada și nu-l pot înlocui.

Agentul vorbise cu un conducător care nu conta, cel care lua deciziile n-a vrut. Cumva, eu sunt vinovat că nu s-au făcut transferurile”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Echipa antrenată de Elias Charalambous vine după victoria cu Oțelul de duminică, scor 4-1, din etapa 26 din Liga 1.

În urma succesului de la Galați, FCSB a urcat pe locul 8 în clasament, cu 40 de puncte acumulate, la doar două lungimi distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat de U Cluj.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Mihai Stoica: „ L-am dezinformat pe Gigi Becali”

După meciul Oțelul - FCSB, scor 1-4, Gigi Becali a dezvăluit că la echipă va veni un atacant care să concureze cu Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam.

Totuși, Mihai Stoica a declarat, luni, că mutarea a picat din cauză că atacantul nu mai avea timp să efectueze vizita medicală, în condițiile în care mercato-ul de iarnă s-a încheiat pe 9 februarie, în România.

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi Becali că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, el a jucat în ultimul meci la echipa la care evoluează și nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală.

Am considerat că nu are niciun sens să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci a picat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport