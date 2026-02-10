„Îl vom transfera în vară”  Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva” +46 foto
„Îl vom transfera în vară” Mihai Stoica dă detalii despre fotbalistul pe care FCSB a pus ochii: „Nu avem așa ceva”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 09:53
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 09:54
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va transfera un nou jucător în vară.

În această perioadă de mercato din iarnă, FCSB a oficializat doar trei transferuri: fundașul Andre Duarte și mijlocașii defensivi Ofri Arad și Joao Paulo.

Mihai Stoica a anunțat o nouă mutare la FCSB: „Îl vom transfera în vară”

Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a declarat că un nou jucător, care va fi pe placul lui Gigi Becali, va sosi în vară la FCSB.

Poziția pe care voiam s-o acoperim era de atacant lateral stânga. Aveam un jucător de care mi-a plăcut foarte mult și sunt convins că îl vom transfera în vară.

Mi-a plăcut enorm și e profilul care știu că îi place foarte mult lui Gigi. În duel unu la unu e foarte bun. Noi nu avem un astfel de jucător.

Avem jucători care cer mingea în profunzime, cum sunt Olaru și Bîrligea, avem jucători care se pot lupta pentru minge, cum sunt Tănase și Miculescu, dar n-avem un jucător care să dribleze, să execute adversarul unu la unu.

Agentul lui ne-a spus că poate fi transferat, am făcut o ofertă, apoi președintele a spus că la ei s-a terminat perioada și nu-l pot înlocui.

Agentul vorbise cu un conducător care nu conta, cel care lua deciziile n-a vrut. Cumva, eu sunt vinovat că nu s-au făcut transferurile”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Oțelul - FCSB, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Echipa antrenată de Elias Charalambous vine după victoria cu Oțelul de duminică, scor 4-1, din etapa 26 din Liga 1.

În urma succesului de la Galați, FCSB a urcat pe locul 8 în clasament, cu 40 de puncte acumulate, la doar două lungimi distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off, ocupat de U Cluj.

VIDEO. Golul marcat de Florin Tănase în Oțelul - FCSB 1-4

Mihai Stoica: „L-am dezinformat pe Gigi Becali”

După meciul Oțelul - FCSB, scor 1-4, Gigi Becali a dezvăluit că la echipă va veni un atacant care să concureze cu Daniel Bîrligea și Mamadou Thiam.

Totuși, Mihai Stoica a declarat, luni, că mutarea a picat din cauză că atacantul nu mai avea timp să efectueze vizita medicală, în condițiile în care mercato-ul de iarnă s-a încheiat pe 9 februarie, în România.

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi Becali că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, el a jucat în ultimul meci la echipa la care evoluează și nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală.

Am considerat că nu are niciun sens să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci a picat”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

Mihai Stoica transfer liga 1 fcsb
