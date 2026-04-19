Zeljko Kopic/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 00:14
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 08:56
  • DINAMO - U CLUJ 2-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre prima victorie a echipei sale în play-off.

Antrenorul croat a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor la pauza meciului.

DINAMO - U CLUJ 2-1. Zeljko Kopic: „Trebuie să păstrăm cât mai mult nivelul ăsta”

„În prima repriză, U Cluj a fost foarte bine organizată în apărare și n-am gasit spațiile necesare.

Am vorbit la pauză cu băieții să facem mai multe schimbări (n.r. tactice) să avem mai multă energie și am sperat să putem juca între linii să fim mai periculoși în spatele defensivei lor.

Am presat destul de mult, băieții au dat totul pe teren, și sunt foarte mândru de ei.

Sunt de părere că am jucat multe meciuri bune, de exemplu la Cluj, cu CFR (n.r. 1-1). Ideea este că trebuie să fim mai calmi în fața porții pentru a da cât mai ușor gol. N-am făcut asta în meciurile precedente.

Trebuie să păstrăm cât mai mult nivelul ăsta. Bineînțeles că această victorie înseamnă un plus de încredere pentru echipă, dar atmosfera a fost bună în vestiar și până acum.

Suntem bine, dar, din păcate, ne lipsesc câteva puncte pe care meritam să le câștigăm.”, a declarat Zeljko Kopic la Prima Sport.

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Zeljko Kopic: „Greu de spus ce s-a întâmplat”

Kopic a fost chestionat și cu privire la accidentarea suferită de Mamadou Karamoko. Atacantul francez a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 39, după ce a acuzat o problemă musculară.

„E greu de spus ce s-a întâmplat. Toată săptămâna asta a fost bine. Trebuie să vedem mâine. Sper să nu fie ceva serios, dar mi s-a părut încă de la începutul meciului că nu a avut nivelul de energie obișnuit”, a adăugat Kopic.

Întrebat despre semifinala de cupă și derby-ul cu Rapid, croatul a replicat:

„Urmează cea mai importantă parte a sezonului. Acum trebuie să ne recuperăm, să ne stăpânit emoțiile și să fim calmi.

Meciul cu Rapid va fi mai complicat. Jucăm la 3 zile după meciul de cupă. Nu putem schimba nimic, acesta este programul”, a concluzionat Kopic.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova436
3CFR Cluj534
4Rapid432
5Dinamo531
6FC Argeș530

