A ajuns până la Trump  Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut” +5 foto
Donald Trump a vorbit despre șapca lui Ferran Torres. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Captură „X”
Campionatul Mondial

A ajuns până la Trump Ferran Torres nu a explicat gestul, dar președintele SUA a tras deja concluziile: „Asta a vrut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 00:35
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 00:35
  • Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite, a comentat apariția lui Ferran Torres (26 de ani) din timpul celebrărilor de după câștigarea Campionatului Mondial.
  • Atacantul care a marcat golul decisiv în finala cu Argentina, scor 1-0, a purtat o șapcă roșie pe care era scris mesajul „Make Spain Great Again” (Să facem Spania măreață din nou).
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Mesajul este o adaptare a sloganului politic „Make America Great Again” (Să facem America măreață din nou), utilizat de Donald Trump în campaniile sale electorale.

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Donald Trump, despre șapca „Make Spain Great Again” purtată de Ferran Torres: „Apreciem asta”

„Este un jucător extraordinar și, practic, purta «Make America Great Again», așa că este un gest frumos. Cred că a făcut-o cu o intenție foarte bună și apreciem asta.

Am făcut din America cea mai măreață țară din lume. Acum doi ani, această țară avea mari probleme. Aveam granițe care erau un dezastru, aveam bărbați care participau în sporturile feminine. Eram luați în râs în toată lumea.

Acum, aceasta este cea mai în vogă țară. L-am văzut purtând, practic, șapca «Make America Great Again» și știu că a vrut să fie un compliment foarte frumos”, a spus Donald Trump, a declarat Trump, la Fox News.

Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”
Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”

Galerie foto (5 imagini)

Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again” Ferran Torres a purtat o șapcă pe care scria „Make Spain Great Again”
+5 Foto
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Imaginile cu atacantul spaniol de la parada de pe străzile Madridului s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au generat interpretări diferite.

Unii au văzut mesajul ca pe o glumă, în timp ce alții i-au atribuit o semnificație politică. Totuși, atacantul Barcelonei nu a explicat public ce a vrut să transmită.

Cu doar câteva zile înaintea finalei, Trump criticase dur Madridul pentru refuzul de a susține creșterea cheltuielilor NATO la 5% din PIB și numise Spania un „partener teribil” al Alianței. Liderul american a mai afirmat: „Nu vreau să mai facem comerț cu ei”, potrivit Reuters.

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La fel ca la Mondialul Cluburilor, Trump a dat mâna cu fotbaliștii spanioli, a participat la acordarea medaliilor și i-a înmânat trofeul lui Rodri, dar a rămas în mijlocul fotbaliștilor.

Deși căpitanul Spaniei a așteptat ca Trump să plece, acesta n-a reacționat. S-a poziționat liniștit lângă spaniolii care îi arătau discret să elibereze zona.

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (18).jpg
Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (18).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (5).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (6).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (7).jpg
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Gianni Infantino a încercat să-l ghideze discret câțiva pași într-o parte, pentru a elibera scena înaintea momentului rezervat jucătorilor Spaniei. N-a funcționat. Și Trump apare în toate imaginile de la ridicarea trofeului.

Spaniolii n-au acceptat însă ca Trump să le confiște fiesta. În fotografiile distribuite ulterior pe Instagram de contul oficial al Spaniei, cadrul a fost decupat astfel încât Trump să nu mai apară. Au rămas doar jucătorii.

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