„Asta e foarte important” Dani Coman a comentat situația lui Ionuț Radu, înainte de barajul cu Turcia: „Dacă are vreo problemă, nu poate oferi 100%”
Dani Coman și Ionuț Radu FOTO: Sport Pictures
Nationala

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 20:25
  • Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre situația portarilor de la echipa națională.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Fostul portar al României a comentat situația lui Ionuț Radu, cel care s-a accidentat la ultimul meci jucat la Celta Vigo, dar a ales să vină la echipa națională pentru barajul cu Turcia.

Dani Coman, despre situația lui Ionuț Radu: „Dacă e 100% și eu l-aș băga să joace”

Dani Coman este de părere că, într-un astfel de meci, starea fizică este foarte importantă.

„Dacă el se simte 100% din punct de vedere medical şi se poate antrena astăzi şi mâine şi eu l-as băga să joace.

Este într-o formă bună. Chiar îmi place de el. Dar este foarte important să fie 100%. Un portar dacă nu este 100% mental, are vreo problemă, nici nu poate oferi 100%.

Contează foarte mult să fie medical refăcut. Eu aş miza pe el”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

Dacă ne luăm după valoarea jucătorilor, nu avem nicio şansă. Dar fiind un joc de fotbal, doar un meci, în care jucătorii vor da totul, consider că avem şansele noastre pe care trebuie să le fructificăm. Dani Coman

Dani Coman a îmbrăcat tricoul primei reprezentative a României între anii 2005 și 2009, reușind să joace 14 meciuri.

turcia echipa nationala a romaniei Campionatul Mondial Dani Coman romania Ionut Radu baraj
