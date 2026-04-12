CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul gazdelor, consideră echitabil rezultatul având în vedere evoluția echipei sale.

Tehnicianul formației din Gruia și-a taxat elevii, deoarece au dat semne de viață abia după ce s-au văzut conduși.

CFR CLUJ - DINAMO 1-1 . Daniel Pancu: „Am avut impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia!”

„Jucătorii au fost implicați, nu am absolut nimic ce să le reproșez. Știam că Dinamo ne va pune probleme, deci cred că e un punct câștigat azi, nu două pierdute.

Am avut un sfert de oră impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia! Am fost anesteziați. Am început să jucăm ce pregătisem, cât de cât, abia după ce am luat gol.

S-a schimbat jocul după repriza a doua și schimbările făcute. E un aspect negativ pentru mine: avem mari probleme în a recupera mingea. N-o făceau înainte și n-o fac nici acum.

Aceleași probleme la faulturi în jumătatea adversă, când pierdem mingea. Plus câteva momente de superficialitate, mingi pierdute”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu, despre lupta la titlu: „Șanse teoretice”

În ceea ce privește șansele echipei la titlu, Pancu s-a arătat resemnat.

„E foarte greu, mai rămân șanse doar teoretice. Cum am arătat și la Craiova și astăzi, titlul este o iluzie. Am spus înainte să înceapă play-off-ul că putem termina și pe locul 6 și pe locul 1. Acesta este nivelul, acestea sunt echipele”, a concluzionat antrenorul lui CFR Cluj.

VIDEO. Golul marcat de Alex Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport