- CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul gazdelor, consideră echitabil rezultatul având în vedere evoluția echipei sale.
Tehnicianul formației din Gruia și-a taxat elevii, deoarece au dat semne de viață abia după ce s-au văzut conduși.
CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Daniel Pancu: „Am avut impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia!”
„Jucătorii au fost implicați, nu am absolut nimic ce să le reproșez. Știam că Dinamo ne va pune probleme, deci cred că e un punct câștigat azi, nu două pierdute.
Am avut un sfert de oră impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia! Am fost anesteziați. Am început să jucăm ce pregătisem, cât de cât, abia după ce am luat gol.
S-a schimbat jocul după repriza a doua și schimbările făcute. E un aspect negativ pentru mine: avem mari probleme în a recupera mingea. N-o făceau înainte și n-o fac nici acum.
Aceleași probleme la faulturi în jumătatea adversă, când pierdem mingea. Plus câteva momente de superficialitate, mingi pierdute”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.
Daniel Pancu, despre lupta la titlu: „Șanse teoretice”
În ceea ce privește șansele echipei la titlu, Pancu s-a arătat resemnat.
„E foarte greu, mai rămân șanse doar teoretice. Cum am arătat și la Craiova și astăzi, titlul este o iluzie. Am spus înainte să înceapă play-off-ul că putem termina și pe locul 6 și pe locul 1. Acesta este nivelul, acestea sunt echipele”, a concluzionat antrenorul lui CFR Cluj.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|3
|36
|2
|U Craiova
|3
|36
|3
|Rapid
|3
|31
|4
|CFR Cluj
|4
|31*
|5
|FC Argeș
|3
|29
|6
|Dinamo
|4
|28
*️ - beneficiază de rotunjire