„Am fost anesteziați” Daniel Pancu, resemnat după remiza cu Dinamo: „Parcă juca Barcelona cu o echipă de liga a treia” +31 foto
Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
„Am fost anesteziați" Daniel Pancu, resemnat după remiza cu Dinamo: „Parcă juca Barcelona cu o echipă de liga a treia"

alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 23:35
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 00:03
  • CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul gazdelor, consideră echitabil rezultatul având în vedere evoluția echipei sale.

Tehnicianul formației din Gruia și-a taxat elevii, deoarece au dat semne de viață abia după ce s-au văzut conduși.

CFR CLUJ - DINAMO 1-1. Daniel Pancu: „Am avut impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia!”

„Jucătorii au fost implicați, nu am absolut nimic ce să le reproșez. Știam că Dinamo ne va pune probleme, deci cred că e un punct câștigat azi, nu două pierdute.

Am avut un sfert de oră impresia că joacă Barcelona cu o echipă de liga a treia! Am fost anesteziați. Am început să jucăm ce pregătisem, cât de cât, abia după ce am luat gol.

S-a schimbat jocul după repriza a doua și schimbările făcute. E un aspect negativ pentru mine: avem mari probleme în a recupera mingea. N-o făceau înainte și n-o fac nici acum.

Aceleași probleme la faulturi în jumătatea adversă, când pierdem mingea. Plus câteva momente de superficialitate, mingi pierdute”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu, despre lupta la titlu: „Șanse teoretice”

În ceea ce privește șansele echipei la titlu, Pancu s-a arătat resemnat.

„E foarte greu, mai rămân șanse doar teoretice. Cum am arătat și la Craiova și astăzi, titlul este o iluzie. Am spus înainte să înceapă play-off-ul că putem termina și pe locul 6 și pe locul 1. Acesta este nivelul, acestea sunt echipele”, a concluzionat antrenorul lui CFR Cluj.

VIDEO. Golul marcat de Alex Pop în CFR Cluj - Dinamo 1-1

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj431*
5FC Argeș329
6Dinamo428

*️ - beneficiază de rotunjire

