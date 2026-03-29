Pancu l-a trimis acasă Jucătorul care l-a enervat pe tehnician la CFR Cluj: „Să ajungi să te rogi de ei...”
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 19:21
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 21:05
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a rememorat primele sale luni ca tehnician al echipei din Gruia și a vorbit despre prima decizie dură pe care a trebuit să o ia.

„Pancone” a fost instalat pe banca celor de la CFR Cluj pe 30 octombrie 2025.

Daniel Pancu: „Primele luni la CFR au fost groaznice!”

Tehnicianul a declarat că s-a confruntat cu o situație dificilă încă de la sosire.

„Primele luni la CFR au fost groaznice, groaznice! Pe lângă ce trebuia să implementez, am plecat singur, a trebuit să-mi conving stafful de metodele mele, jucătorii, conducătorii.

Am avut noroc și cu domnul Mureșan, care venise de puțină vreme.

Am lucrat bine împreună și cu Marius Bilașco, Bogdan Mara. Au avut încredere în mine.

Nu stăteau mult la discuții când le spuneam despre un jucător. Se vedea că au încredere în mine, m-au ajutat foarte mult”, declarat Pancu citat de gsp.ro.

Pancu susține că jucătorii nu-l ascultau la antrenamente:

„Să ajungi să te rogi de jucători să fie în niște parametri fizici la antrenamente... nu îți puteai imagina că mai există în zilele noastre!

Unele lucruri erau foarte departe de ce m-am așteptat eu să găsesc la CFR. Am mai avut conflicte, dar jucătorii și-au dat repede seama că totul pleacă de la antrenamente”.

Jucătorul pe care Pancu l-a trimis acasă

Antrenorul formației din Gruia a vorbit deschis și despre conflictul pe care l-a avut cu Karlo Muhar (30 de ani).

Pancu l-a lăsat pe mijlocașul croat în afara lotului înaintea meciului cu Rapid, 3-0, din 23 noiembrie 2025

„El a fost primul jucător scos din lot, la meciul cu Rapid. Cu o zi înainte, i-am spus de vreo două ori, la o parte tactică, despre o poziționare.

Karlo Muhar este om de bază la CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu

Mi-a răspuns că înțelege și, cu 10 secunde înainte să terminăm antrenamentul, iarăși era într-o poziție greșită.

«Te duci acasă!». «De ce să mă duc acasă?». «Te duci acasă pentru că trebuie să faci ce-ți spun eu. Nu mă interesează ce făceai înainte».

Ușor, ușor, și-au dat seama și ei că așa sunt. Discut absolut tot de față cu grupul. Grupul e baza. Fiecare antrenor are simpatii, antipatii, dar să dăuneze grupului ceva, niciodată.

Acum antrenamentele sunt la cel mai înalt nivel”, a concluzionat Pancu.

Fostul atacant i-a luat pe ardeleni de pe locul 13 și i-a dus în play-off.

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 4, cu 30 de puncte, la doar trei în spatele liderului și rivalei U Cluj.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226

*️ beneficiază de rotunjire

