Una caldă, alta rece la Craiova Doi jucători revin în lot  pentru meciul cu Hermannstadt + fotbaliștii trași pe linie moartă de Filipe Coelho

Universitatea Craiova a primit două vești bune înaintea partidei cu Hermannstadt.

Concret, Carlos Mora și Vladimir Screciu s-au refăcut după accidentările suferite și se vor afla în lotul lui Filipe Coelho pentru partida de la Sibiu, scrie fanatik.ro.

Carlos Mora și Vladimir Screciu, apti pentru meciul cu Hermannstadt

Jucător de bandă dreaptă din Costa Rica s-a accidentat în urmă cu aproape o lună, în înfrângerea selecționatei sale, 0-1 cu Haiti, din preliminariile CM 2026.

De partea cealalată, Screciu a acuzat o contractură musculară și a absentat la partida pierdută de olteni în Conference League, 1-2 cu Sparta Praga.

Acum, decizia este în mâinile lui Filipe Coelho. Tehnicianul va alege dacă se va baza pe serviciile celor doi sau îi va menaja pentru partida crucială cu AEK Atena, din ultima etapă a Conference League.

Carlos Mora (stânga) și Vladimir Screciu într-un meci cu Dinamo/ Foto:sportpictures.eu

Florin Ștefan și Luis Paradela nu mai sunt doriți la Craiova

Antrenorul lusitan își face deja planurile pentru perioada de mercato din iarnă și se pare că deja a pus doi jucători pe lista neagră.

Este vorba despre Florin Ștefan și Luis Paradela, potrivit sursei citate anterior.

Fostul fotbalist al celor de la Sepsi a fost om de bază al formației din Bănie în perioada în care pe banca tehnică se afla Mirel Rădoi.

În mandatul lui Coelho, Ștefan a evoluat doar într-o singură partidă: 4-0 cu Petrolul Ploiești în Cupa României.

De cealaltă parte, Luis Paradela s-a accidentat grav la finalul sezonului trecut, în meciul cu Gloria Buzău (2-0), când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate.

În vara acestui an, Universitatea Craiova și-a prelungit împrumutul pentru încă șase luni, pentru a avea timp să evalueze revenirea sa pe teren. Înțelegerea sa actuală expiră pe 31 decembrie.

Întoarcerea lui Paradela pe teren s-a produs mai târziu decât se anticipa, abia după nouă luni de la accidentare, iar prestațiile sale nu au fost convingătoare.

125 de minute a adunat Paradela în cele trei meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026

