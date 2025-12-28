De Rossi, așteptat pe Olimpico  Ce au pregătit fanii lui AS Roma pentru legenda clubului. Se întoarce ca adversar

Fanii lui AS Roma se pregătesc înaintea duelului cu Genoa de luni și vor să-l primească pe Daniele de Rossi (42 de ani), legendă a clubului, într-un mare fel! Detalii, mai jos.

Fostul jucător și antrenor al formației din capitala Italiei revine pe stadionul unde a jucat timp de 18 sezoane.

Genoa, formația pregătită de Daniele de Rossi, va juca în deplasare, pe Olimpico, cu AS Roma, în cadrul etapei 17 din Serie A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

AS Roma - Genoa. Cum va fi primit Daniele de Rossi pe Olimpico

Daniele de Rossi, antrenorul lui Genoa și fostul căpitan al lui AS Roma, va fi întâmpinat într-un mod special de fanii echipei din capitala Italiei.

Fanii prezenți pe Olimpico, arenă cu o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri, vor cânta, vor afișa bannere și vor acorda mai multe ovații în picioare pentru pentru fostul căpitan al echipei.

În plus, suporterii vor face și un salut special pentru fostul număr 16 al Romei la începutul partidei, atunci când vor fi prezentate formațiile, anunță corrieredellosport.it.

La rândul său, De Rossi își va lua rămas bun rapid de la suporterii Romei la finalul meciului, în special de la Peluza Sud.

Daniele de Rossi a evoluat aproape toată cariera sa la AS Roma. A fost prima oară junior al clubului, iar pasul către echipa mare l-a făcut în 2002.

A jucat la AS Roma până în 2019, atunci când a fost transferat de Boca Juniors. În perioada petrecută pe Olimpico, De Rossi a jucat în 616 meciuri, a marcat 63 de goluri, a livrat 60 de pase decisive și a purtat mult timp banderola de căpitan.

117 selecții a bifat Daniele de Rossi pentru naționala Italiei, cu 21 de goluri marcate și 5 assisturi

Daniele de Rossi, înaintea meciului cu AS Roma: „Vreau să fac o impresie bună”

Antrenorul lui Genoa a vorbit despre duelul cu fosta sa echipă.

„Este un meci împotriva unei echipe a cărei importanță am explicat-o deja. Ar fi ridicol să negi acest lucru sau să-l transformi într-un tabu.

Am trăit această săptămână cu calm. Credința mea în fotbal este scrisă pe fața mea, am trăit-o cu demnitate de-a lungul întregii mele cariere.

Vreau să fac o impresie bună, dar nu am nicio dorință de răzbunare (n.r. a fost demis din funcția de antrenor al AS Roma în septembrie 2024). Eu și stafful meu ne trezim cu un singur obiectiv: să salvăm Genoa”, a spus Daniele de Rossi, conform romapress.net.

Fostul mijlocaș a vorbit apoi despre reacția pe care o va avea în cazul în care Genoa as marca contra Romei:

„Nu-mi plac jucătorii care schimbă echipele de 20 de ori și nu sărbătoresc niciodată. Din respect, va trebui să-mi păstrez puțin calmul, dar dacă vom marca, voi fi fericit.

Respectul pentru fanii Romei vine din faptul că nu mint niciodată. Dacă va trebui să scot jucătorii pe teren, nu o să tac, dacă trebuie să protestez la arbitru, voi protesta”.

Meciul de luni va fi abordat cu mare prudență și respect. Știm că va schimba formația în ultimul moment. Va trebui să fim atenți să nu lăsăm Roma să aibă spațiu. Vom merge cu mare respect, fără teamă și cu principii care nu diferă de cele pe care le-am exprimat împotriva Atalantei. Daniele de Rossi, antrenor Genoa

Înaintea întâlnirii directe de luni, Genoa se află pe locul 17 în Serie A, primul loc care evită retrogradarea, cu 14 puncte obținute după 16 etape.

AS Roma stă mai bine în clasament. Formația pregătită de Gian Piero Gasperini se află pe locul 5, cu 30 de puncte.

