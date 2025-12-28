De Rossi, așteptat pe Olimpico  Ce au pregătit fanii lui AS Roma pentru legenda clubului. Se întoarce ca adversar
Foto: IMAGO
Campionate

De Rossi, așteptat pe Olimpico Ce au pregătit fanii lui AS Roma pentru legenda clubului. Se întoarce ca adversar

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 15:47
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 15:47
  • Fanii lui AS Roma se pregătesc înaintea duelului cu Genoa de luni și vor să-l primească pe Daniele de Rossi (42 de ani), legendă a clubului, într-un mare fel! Detalii, mai jos.
  • Fostul jucător și antrenor al formației din capitala Italiei revine pe stadionul unde a jucat timp de 18 sezoane.

Genoa, formația pregătită de Daniele de Rossi, va juca în deplasare, pe Olimpico, cu AS Roma, în cadrul etapei 17 din Serie A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Hagi s-a supărat foarte tare” S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut”
Citește și
„Hagi s-a supărat foarte tare” S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut”
Citește mai mult
„Hagi s-a supărat foarte tare” S-a retras din fotbal la 25 de ani și face dezvăluiri: „Mi-a reproșat că n-am făcut ce mi-a cerut”

AS Roma - Genoa. Cum va fi primit Daniele de Rossi pe Olimpico

Daniele de Rossi, antrenorul lui Genoa și fostul căpitan al lui AS Roma, va fi întâmpinat într-un mod special de fanii echipei din capitala Italiei.

Fanii prezenți pe Olimpico, arenă cu o capacitate de aproximativ 70.000 de locuri, vor cânta, vor afișa bannere și vor acorda mai multe ovații în picioare pentru pentru fostul căpitan al echipei.

În plus, suporterii vor face și un salut special pentru fostul număr 16 al Romei la începutul partidei, atunci când vor fi prezentate formațiile, anunță corrieredellosport.it.

La rândul său, De Rossi își va lua rămas bun rapid de la suporterii Romei la finalul meciului, în special de la Peluza Sud.

Daniele de Rossi a evoluat aproape toată cariera sa la AS Roma. A fost prima oară junior al clubului, iar pasul către echipa mare l-a făcut în 2002.

A jucat la AS Roma până în 2019, atunci când a fost transferat de Boca Juniors. În perioada petrecută pe Olimpico, De Rossi a jucat în 616 meciuri, a marcat 63 de goluri, a livrat 60 de pase decisive și a purtat mult timp banderola de căpitan.

117 selecții
a bifat Daniele de Rossi pentru naționala Italiei, cu 21 de goluri marcate și 5 assisturi

Daniele de Rossi, înaintea meciului cu AS Roma: „Vreau să fac o impresie bună”

Antrenorul lui Genoa a vorbit despre duelul cu fosta sa echipă.

„Este un meci împotriva unei echipe a cărei importanță am explicat-o deja. Ar fi ridicol să negi acest lucru sau să-l transformi într-un tabu.

Am trăit această săptămână cu calm. Credința mea în fotbal este scrisă pe fața mea, am trăit-o cu demnitate de-a lungul întregii mele cariere.

Vreau să fac o impresie bună, dar nu am nicio dorință de răzbunare (n.r. a fost demis din funcția de antrenor al AS Roma în septembrie 2024). Eu și stafful meu ne trezim cu un singur obiectiv: să salvăm Genoa”, a spus Daniele de Rossi, conform romapress.net.

Fostul mijlocaș a vorbit apoi despre reacția pe care o va avea în cazul în care Genoa as marca contra Romei:

„Nu-mi plac jucătorii care schimbă echipele de 20 de ori și nu sărbătoresc niciodată. Din respect, va trebui să-mi păstrez puțin calmul, dar dacă vom marca, voi fi fericit.

Respectul pentru fanii Romei vine din faptul că nu mint niciodată. Dacă va trebui să scot jucătorii pe teren, nu o să tac, dacă trebuie să protestez la arbitru, voi protesta”.

Meciul de luni va fi abordat cu mare prudență și respect. Știm că va schimba formația în ultimul moment. Va trebui să fim atenți să nu lăsăm Roma să aibă spațiu. Vom merge cu mare respect, fără teamă și cu principii care nu diferă de cele pe care le-am exprimat împotriva Atalantei. Daniele de Rossi, antrenor Genoa

Înaintea întâlnirii directe de luni, Genoa se află pe locul 17 în Serie A, primul loc care evită retrogradarea, cu 14 puncte obținute după 16 etape.

AS Roma stă mai bine în clasament. Formația pregătită de Gian Piero Gasperini se află pe locul 5, cu 30 de puncte.

Citește și

Revine în Liga 1?  Fostul golgheter al campionatului este dorit de revelația acestui sezon: „Îl am în vedere. E de top!”
Superliga
14:56
Revine în Liga 1? Fostul golgheter al campionatului este dorit de revelația acestui sezon: „Îl am în vedere. E de top!”
Citește mai mult
Revine în Liga 1?  Fostul golgheter al campionatului este dorit de revelația acestui sezon: „Îl am în vedere. E de top!”
Planurile lui Nadal Ce spune Rafa despre  revenirea în tenis: „Poate mi-ar face plăcere... sau poate nu”
Tenis
14:17
Planurile lui Nadal Ce spune Rafa despre revenirea în tenis: „Poate mi-ar face plăcere... sau poate nu”
Citește mai mult
Planurile lui Nadal Ce spune Rafa despre  revenirea în tenis: „Poate mi-ar face plăcere... sau poate nu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
serie a genoa as roma daniele de rossi FANI
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share