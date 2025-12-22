U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei (19 ani) a vorbit despre victoria care i-a propulsat pe olteni pe primul loc, în care a marcat două goluri, primele sale reușite în Superliga.

Universitatea Craiova și-a revenit după eliminarea dramatică din Conference League, a profitat de eșecurile suferite de Dinamo și Rapid (0-2 cu UTA, respectiv 1-2 cu FCSB) și a reușit să urce pe primul loc.

U Craiova - Csikszereda 5-0 . David Matei: „Cea mai bună seară în Liga 1”

„E cea mai bună seară a mea în Liga 1. Pentru că a câștigat echipa și suntem pe primul loc, și pentru mine, pentru că am înscris primele goluri.

Am apărut acolo, mai contează cum e, mingea a intrat în plasă. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assisturi, dar și în Liga 2 mi s-a spus că apar foarte bine.

Chiar am marcat și în Liga 2 niște goluri, nimeni nu se aștepta”, a declarat David Matei, la Prima Sport.

Întrebat cui îi dedică golurile marcate, David Matei a răspuns:

„Familiei mele. E un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum se simte să termini anul pe primul loc.

Cred că s-a văzut că am intrat foarte montați în meci, pentru că ce s-a întâmplat la Atena se întâmplă o dată la 50 de ani.

Așa e fotbalul, în viață se întâmplă să fie și dezamăgiri, și momente fericite. Nu putem să stăm un an întreg să plângem că nu ne-am calificat în primăvara europeană”, a mai spus Matei.

15 meciuri a adunat David Matei la U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport