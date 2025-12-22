„Cea mai bună seară” Puștiul David Matei a marcat primele goluri în Liga 1 și își mobilizează colegii: „Nu putem plânge un an pentru meciul cu AEK” +5 foto
David Matei. Foto: Sportpictures
Superliga

„Cea mai bună seară” Puștiul David Matei a marcat primele goluri în Liga 1 și își mobilizează colegii: „Nu putem plânge un an pentru meciul cu AEK”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 22:42
  • U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei (19 ani) a vorbit despre victoria care i-a propulsat pe olteni pe primul loc, în care a marcat două goluri, primele sale reușite în Superliga.

Universitatea Craiova și-a revenit după eliminarea dramatică din Conference League, a profitat de eșecurile suferite de Dinamo și Rapid (0-2 cu UTA, respectiv 1-2 cu FCSB) și a reușit să urce pe primul loc.

Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”
Citește și
Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”
Citește mai mult
Motivați de Dinamo Ce le-a spus MM Stoica jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu Rapid: „Hai să le-o facem și noi!”

U Craiova - Csikszereda 5-0. David Matei: „Cea mai bună seară în Liga 1”

„E cea mai bună seară a mea în Liga 1. Pentru că a câștigat echipa și suntem pe primul loc, și pentru mine, pentru că am înscris primele goluri.

Am apărut acolo, mai contează cum e, mingea a intrat în plasă. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Sunt genul de jucător care oferă și assisturi, dar și în Liga 2 mi s-a spus că apar foarte bine.

Chiar am marcat și în Liga 2 niște goluri, nimeni nu se aștepta”, a declarat David Matei, la Prima Sport.

U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures
U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures

Galerie foto (5 imagini)

U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures
+5 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat cui îi dedică golurile marcate, David Matei a răspuns:

„Familiei mele. E un cadou de Crăciun pentru ei. Cred că știe toată lumea cum se simte să termini anul pe primul loc.

Cred că s-a văzut că am intrat foarte montați în meci, pentru că ce s-a întâmplat la Atena se întâmplă o dată la 50 de ani.

Așa e fotbalul, în viață se întâmplă să fie și dezamăgiri, și momente fericite. Nu putem să stăm un an întreg să plângem că nu ne-am calificat în primăvara europeană”, a mai spus Matei.

15 meciuri
a adunat David Matei la U Craiova

Citește și

Nicolescu caută soluții  Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
Superliga
21:31
Nicolescu caută soluții Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
Citește mai mult
Nicolescu caută soluții  Arena Națională, blocată pe final de play-off » Unde ar putea juca Dinamo: „Chiar vrem asta cu FCSB?”
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi
Campionate
20:16
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi
Citește mai mult
„Simt mai mult decât văd” Poveste impresionantă la Cupa Africii » Joacă la turneul final, deși și-a pierdut vederea la un ochi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Universitatea Craiova liga 1 csikszereda david matei
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share