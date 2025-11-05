„Știu că toți vor fi geloși” Cu cine s-a pozat David Popovici la evenimentul organizat de Google: „Ne vedem la bazin!” 

David Popovici (21 de ani) s-a fotografiat alături de Inna și Deliric, doi artiști români foarte cunoscuți.

Întâlnirea dintre cei 3 a avut loc în cadrul unui eveniment aniversar organizat de compania Google.

David Popovici s-a pozat cu Inna și Deliric

Campionul olimpic s-a pozat cu Inna și iubitul ei, Deliric, la evenimentul Grow15, cel care a marcat 15 ani de la momentul în care compania Google și-a deschis birourile din România.

Inna, pe numele său real, Alexandra Apostoleanu, este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. De asemenea, iubitul său, Deliric, este și el artist, fiind unul dintre cei mai apreciați rapperi din țară.

Popovici a imortalizat momentul și a postat ulterior imaginile pe Instagram, acolo unde a scris: „Știu că toți prietenii mei vor fi invidioși”.

Deliric a adăugat un comentariu amuzant la postarea lui David Popovici, la scurt timp de la publicarea acesteia: „Ne vedem la bazin! 😀”.

David Popovici refuză categoric propunerea PSD: „Nu mi-am dorit asta”

Recent, Adrian Bara, parlamentar PSD, a propus ca bazinul din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” să fie denumit Bazinul „David Popovici”, pentru a-i aduce un omagiu campionului olimpic.

Propunerea a ajuns și la urechile înotătorului, care a respins din start ideea.

„Nu mi-am dorit eu şi de aceea. E Bazinul «Lia Manoliu», unde am învăţat să înot, şi aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna, «Lia Manoliu»” , a spus David Popovici, la o expoziție, potrivit as.ro.

Parlamentarul PSD a explicat motivul pentru care a propus modificarea numelui arenei sportive: „David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media.

A refuzat să devină o figură comercială, alegând să rămână fidel valorilor personale și să își concentreze energia pe carieră și dezvoltare”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport