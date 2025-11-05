Rădoi, „trădat” de un rapidist Le-a dat informații adversarilor Craiovei: „Chiar l-am rugat după meci, nu s-a putut abține” + Vor fi peste 1000 de fani olteni la Viena +19 foto
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
Conference League

Rădoi, „trădat” de un rapidist Le-a dat informații adversarilor Craiovei: „Chiar l-am rugat după meci, nu s-a putut abține” + Vor fi peste 1000 de fani olteni la Viena

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 05.11.2025, ora 22:27
Actualizat: 05.11.2025, ora 22:41
  • Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, se așteaptă ca elevii săi să fie motivați de numărul mare de fani ce vor fi prezenți la meciul cu Rapid Viena.
  • Cele două echipe se vor întâlni mâine, de la ora 22:00, pe Allianz Stadion, în etapa #4 din faza principală a Conference League.

Rapid Viena - Universitatea Craiova va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mirel Rădoi crede că publicul poate fi avantajul oltenilor: „Toată energia trebuie să rămână pe teren”

Elevii lui Mirel Rădoi vor avea parte de un public numeros la Viena. Peste 1000 de fani ai oltenilor vor asista la duelul de pe Allianz Stadion.

Întrebat despre asistența de la meciul cu Rapid Viena, Mirel Rădoi crede că motivul este parcursul bun al echipei din acest sezon.

„Cred că o să fie mult mai mult de o mie. Din ce am înțeles, vor veni și din comunitățile de aici, din Austria.

Asta înseamnă că ceea ce s-a făcut până acum, și m-aș referi doar la acest sezon, cheamă suporteri din toate colțurile lumii, indiferent unde este Universitatea Craiova”, a spus tehnicianul oltenilor, la conferința de presă premergătoare partidei de la Viena.

Mirel Rădoi crede că prezența fanilor le va oferi elevilor săi o doză mai mare de motivare:

Pentru mâine seară, nu doar prezența lor ne ajută, pentru că ne și motivează și ne ambiționează ca și noi să ieșim de pe teren fără nici o picătură de energie.

Toată energia pe care o avem trebuie să rămână pe teren”.

Franz Stolz i-a avertizat pe austrieci: „Sunt puternici”

Franz Stolz, portarul austriac al celor de la Rapid, a acordat un interviu pentru presa din țara natală în care i-a avertizat pe austrieci de calitatea celor de la Universitatea Craiova.

„Am fost impresionat de calitatea lor, am avut adesea dificultăți reale, mai ales în prima repriză a meciului direct.

Au o idee clară despre cum vor să joace, sunt puternici din punct de vedere tactic”, a spus Franz Stolz, pentru Sport Krone.

Rădoi a fost chestionat despre faptul că Stolz a oferit detalii referitoare la jocul echipei sale:

„Chiar dacă l-am rugat la finalul partidei (n.r. U Craiova - Rapid 2-2) să nu împărtășească, se pare că nu s-a putut abține (râde).

Probabil a vorbit despre sentimentul pe care l-a avut la partida cu Rapid, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, sunt puține lucruri care se pot asemăna, din păcate, în acest moment.

Să sperăm că nivelul fotbalului românesc va crește și atunci vom putea să găsim cât mai multe lucruri în comun între aceste partide internaționale și partide disputate în Liga 1”.

Mirel Rădoi: „Este un adversar foarte puternic”

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a analizat pe Rapid Viena și crede că cele 2 înfrângeri înregistrate în primele 2 etape din faza principală a Conference League nu reflectă valoarea echipei austriece.

„Pentru noi, ca staff, ne-am dat seama că este un adversar foarte puternic, mult mai agresiv decât ce am întâlnit până acum în cele două partide din Conference.

Mult mai dinamic, mult mai organizat. A fost și ghinion având aceste două partide, în Conference, contra lui Lech și Fiorentina. Două echipe foarte, foarte puterice.

Dar rezultatul din punctul meu de vedere în ambele partide este unul exagerat”, a spus Mirel Rădoi.

  • Rapid Viena se află pe locul 35 din 36 din grupa XXL Conference League, cu un golaveraj dezastruos: -6.
7 etape
a stat Universitatea Craiova pe primul loc în Liga 1

FOTO Antrenamentul Craiovei la Viena

Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova)
Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova)

Galerie foto (19 imagini)

Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova) Universitatea Craiova, conferință de presă și antrenament înainte de meciul cu Rapid Viena (FOTO: Universitatea Craiova)
+19 Foto
labels.photo-gallery

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova2-0
  • U Craiova - FC Noah, 1-1
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Universitatea Craiova Mirel Radoi Rapid Viena conference league
