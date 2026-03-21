Momente de groază în Milano - SanRemo VIDEO. O ciclistă a fost transportată de urgență la spital după ce a căzut peste balustradă

Debora Silvestri (27 de ani) a fost transportată de urgență la spital, după ce a fost implicată într-un accident grav în timpul cursei feminine de la Milano-Sanremo.

Italianca s-a prăbușit peste balustradă, după o ciocnire violentă în care au fost implicate poloneza Kasia Niewiadoma-Phinney, franțuzoaica Margaux Vigie și mauritiana Kim Le Court.

Incidentul s-a petrecut la aproximativ 20 de kilometri distanță de linia de sosire, de-a lungul coborârii Cipressa, scrie gazzeta.it.

În încercarea de a evita coliziunea, Silvestri a căzut peste bariera de protecție de la marginea drumului, de la o înălțime de câțiva metri, și a rămas întinsă pe asfalt.

Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi, echipa din care face parte Debora Silvestri,a anunțat că sportiva a fost transportată de urgență la spital, unde se va afla sub supraveghere medicală.

„Debora Silvestri a suferit o căzătură pe coborârea Cipressa. Este conștientă și se află în drum spre spital pentru a primi îngrijiri.

Ea va rămâne internată în spital în următoarele ore sub supraveghere medicală, iar teste suplimentare vor fi efectuate pentru a evalua amploarea rănilor”, se arată în comunicatul Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi, potrivit bbc.com.

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.#SanremoWomen | March 21 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/WWuTvoUBqO — SBS Sport (@SBSSportau) March 21, 2026

Cursa a fost câștigată de belgianca Lotte Kopecky, care a învins-o pe elvețianca Noemi Ruegg într-un sprint spre linia de sosire.

„Sper că toată lumea este bine”, a spus Lopecky, când a fost întrebată despre cele întâmplate.

