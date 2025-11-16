Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant  +7 foto
Denis Drăguș FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Stranieri

Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant

Gabriel Neagu
Publicat: 16.11.2025, ora 13:24
  • Marius Șumudică (54 de ani) susține că Eyupspor ar avea restanțe salariale uriașe față de Denis Drăguș (26 de ani).
  • Antrenorul e de părere că atacantul a făcut o alegere nefericită, în vară, când a ales să meargă Eyupspor, deși mai avea alte oferte.

Denis Drăguș este împrumutat până la finalul acestui sezon la Eyupsor, urmând să revină la Trabzonspor.

Marius Șumudică, despre problemele lui Denis Drăguș la echipa de club: „N-a primit niciun ban”

Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Drăguș din perioada Gaziantep, a dezvăluit că Eyupspor are restanțe salariale uriașe față de atacantul român.

„Traversează și o perioadă delicată a vieții. Nu vreau să-i iau apărarea, dar el a plecat de la Trabzonspor, unde era greu să joace și a avut patru oferte.

A ales cea mai proastă ofertă. S-a dus la Eyupspor, o echipă care se bate la retrogradare și care are patronul arestat, în momentul de față.

N-a primit niciun ban din vară până acum. Iar el, din respect, zice că «nu vreau să le fac rău». I s-au dat, doar o dată în șase luni de zile, adunați, vreo 80.000 (n.r. - de euro) din 900.000 de euro”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

150.000 de euro pe lună
este salariul pe care ar trebui să îl primească Denis Drăguș la Eyupspor

Șumudică spune că finul său, Denis Drăguș, a fost afectat și de probleme medicale, dar și de scandalul pariurilor din Turcia.

În al doilea rând, a avut o accidentare două luni și jumătate. În al treilea rând, săptămâna trecută, știți scandalul care a izbucnit în Turcia, cu arbitrii, cu jucători suspendați mafia pariurilor.

Singurul președinte de club reținut este președintele lor. Inevitabil, în subconștientul tău, lucrează”, a continuat fostul antrenor al Rapidului.

Atacantul român a avut patru oferte în această vară, printre care și una de la echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

A avut Samsunspor, a avut Gaziantep să se întoarcă, a avut PAOK Salonic, la Răzvan, și a avut Gotzepe, o echipă care e pe locul 4”, a spus Marius Șumudică.

Contractul lui Denis Drăguș cu Eyupspor este valabil până în vara anului viitor.

3.5 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.com

Marius Șumudică: „Este o neglijență a lui Denis”

Marius Șumudică a analizat faza din minutul 67, când Denis Drăguș a primit cartonașul roșu.

Antrenorul crede că intervenția atacantului „tricolorilor” a fost una imprudentă, însă acesta nu l-ar fi văzut pe Nikola Katic.

„Eu îl cunosc foarte bine ce face acolo. Vrea să oprească el mingea, să duce cu piciorul foarte sus. Nu se informează, vine jucătorul advers, nu-l vede. E clar, e cartonaș roșu.

E clar, cartonașul roșu, este o neglijență a lui Denis. Nu se duce, nu se informează”, a spus Marius Șumudică.

Denis Drăguș, măcinat de accidentări

Denis Drăguș nu a mai evoluat la nivel de club de la finalul lunii septembrie, când s-a accidentat în ultimele minute ale duelului cu Gotzepe, 0-0.

Atacantul a ratat meciurile naționalei din luna octombrie, cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0.

Deși și-a revenit după o lună de recuperare, Denis Drăguș nu a mai fost introdus în teren de Orhan Ak.

VIDEO. Denis Drăguș a fost vizibil afectat la flash-interviu

romania Marius Sumudica bosnia restante denis dragus eyupspor
