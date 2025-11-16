- Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani) a explicat dacă selecționerul va continua sau nu la echipa națională.
Odată cu înfrângerea din Bosnia, România a pierdut orice șansă de a se clasa pe locul al doilea în grupa preliminară.
Singurul mod prin care naționala mai poate ajunge la Mondial e reprezentat de barajul din luna martie.
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță, despre Mircea Lucescu: „Și-a câștigat dreptul să joace barajul”
Întrebat dacă Mircea Lucescu își va da demisia sau va rămâne la echipă pentru a conduce „tricolorii” în baraj, Stoichiță a răspuns:
„De ce să nu rămână? De ce să plece? Vrea cineva să îl dea afară? A ajuns la baraj dumnealui? Și-a câștigat dreptul să joace barajul”
„Tricolorii” sunt deja calificați în play-off și vor fi în urna a patra, datorită rezultatelor obținute de elevii lui Lucescu în Nations League.
România va juca semifinala în deplasare, împotriva uneia dintre următoarele echipe puternice:
- Italia
- Ucraina
- Turcia
- Polonia
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Gol
|Punctaj
|1. Austria
|7
|21-3 (+18)
|18
|2. Bosnia
|7
|16-6 (+10)
|16
|3. România
|7
|12-9 (+3)
|10
|4. Cipru
|8
|11-11 (0)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).