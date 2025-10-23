„Suntem foarte pregătiți” Juri Cisotti, înainte de meciul cu Bologna: „Nu va fi simplu pentru ei” + Ce spune Dawa

FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti (32 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani) au prefațat partida cu Bologna din runda #3 a Europa League.

Cei doi fotbaliști ai formației „roș-albastre” sunt optimiști că FCSB poate reuși un rezultat important.

Juri Cisotti, înainte de FCSB - Bologna: „Nu va fi simplu pentru ei”

„Cu siguranță e o echipă bună, cu un antrenor foarte bun și mulți jucători de calitate. Totuși, nu va fi simplu pentru ei, nu vor veni ca într-o vacanță. Noi suntem foarte pregătiți pentru acest meci.

(n.r. Cum este să joace împotriva unei echipe din Italia?) Va fi foarte frumos, o adevărată experiență. Nu mai știu care e nivelul fotbalului italian, eu am plecat acum 10 ani, deci nu mai știu care este intensitatea, calitatea, dar am văzut multe meciuri.

Sper că stadionul va fi plin, avem nevoie ca suporterii să fie alături de noi, Din acest motiv nu va fi simplu pentru ei”, a declarat Juri Cisotti.

Joyskim Dawa: „Trebuie să câștigăm”

Fundașul campioanei, fotbalist care este grav accidentat din luna martie, a vorbit și el despre meciul cu Bologna. El are încredere că echipa va reuși un rezultat bun pe Arena Națională.

„Va fi un meci greu, ca orice meci din Europa. Bologna este una dintre echipele de top ale Italiei și cu siguranță e un sentiment frumos sa joci împotriva lor.

Noi trebuie sa fim foarte concentrați, sa ne arătăm calitatea și să jucăm cu gândul la victorie, fără să ne gândim că jucăm împotriva unei mari echipe”, a declarat fundașul campioanei.

