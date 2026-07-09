Tensiune! VIDEO. Motivul pentru care selecționerul Franței s-a enervat la conferință: „50 ați ridicat mâinile!”

Didier Deschamps a încercat să răspundă calm la conferința ce a precedat Franța - Maroc, sfert de finală la CM 2026 (azi, ora 23:00).

Ce l-a făcut să se enerveze pe selecționerul francez spre sfârșitul dialogului cu jurnaliștii.

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Multe subiecte aprinse de dezbătut înaintea meciului Franța - Maroc, în „sferturile” CM 2026.

Didier Deschamps a răspuns calm întrebărilor, și ale jurnaliștilor compatrioți, și ale celor marocani.

Deschamps: „Câți sunteți aici? Nu pot răspunde la 50 de întrebări”

La un moment dat, spre sfârșitul conferinței de presă, selecționerul francez a vrut să plece și reporterii magrebieni au protestat. Încă erau mulți care mai voiau să pună întrebări.

„Plec, trebuie să mă ocup de antrenament. Câți sunteți aici? 50 ați ridicat mâinile, nu pot răspunde la 50 de întrebări”, s-a enervat Deschamps, potrivit Eurosport France și RMC Sport.

Fin de conférence de presse inhabituelle pour Didier Deschamps : le sélectionneur des Bleus a fait face à des journalistes marocains agacés parce qu’ils n’avaient pas pu lui poser de questions https://t.co/XXovF5K0NI pic.twitter.com/FubQRYNY8t — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 8, 2026

„Știu că nu vă privește, dar mai am obligații: un drum de trei sferturi de oră cu mașina, prânzul alături de jucători…”, a încercat să explice tehnicianul în vârstă de 57 de ani

Deschamps: „Nu vom arăta imagini cu jucători în lacrimi”

A mai acceptat o întrebare. „Este Franța deja euforică?”, a vrut să știe un ziarist marocan.

Aluzie la atmosfera relaxată de la ultimul antrenament al albaștrilor.

Jucătorii francezi, râzând după un joc de tenis cu piciorul. Foto: Imago

„Nu, e doar bucurie. Așa se întâmplă întotdeauna la antrenament. Există o echipă câștigătoare și o arată. Euforie, niciodată. Respectăm Marocul”, a replicat Deschamps.

Există o dinamică de echipă. Nu vom arăta imagini cu jucători în lacrimi. Nu monitorizez rețelele de socializare, nu le urmăresc. Nu știu cine pe cine filmează. E o dinamică de echipă Didier Deschamps, selecționerul Franței

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