Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători” +50 foto
FCSB
Superliga

Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 23:39
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători sunt aproape să semneze cu gruparea roș-albastră.
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Până acum, FCSB a oficializat doar transferul lui Ronny Labonne, fundașul lateral venit de la Caen.

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Mihai Stoica: „Deci suntem foarte, foarte aproape de doi jucători”

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB ar urma să oficializeze luni un nou transfer.

„Nu am închis ieri (n.r. vineri) cu jucătorul de care spuneam, dar avem, practic, un «gentleman agreement», mai trebuie puse la punct niște detalii minore.

Vestea bună este că am reluat cu șanse mai mari de data asta discuțiile cu jucătorul pe care îl dorim cel mai mult. Cred că luni vom fi în stare să anunțăm un nou transfer. Deci suntem foarte, foarte aproape de doi jucători.

Nu e un număr 9, e un atacant lateral, care poate să joace şi al doilea vârf. Primul, mijlocașul, este un jucător cunoscut. Atacantul părea că e o cauză pierdută. Printr-o întâmplare ne-am interesat din nou, ne fusese propus un jucător de la echipa la care activa el.

Acum am ajuns la discuții în detaliu, am făcut și o ofertă clubului respectiv, așteptăm contraoferta. Cred că luni totul se va rezolva, dacă oamenii se țin de cuvânt”, a declarat oficialul FCSB la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

În afară de Denis Drăguş şi Florinel Coman pe care patronul (n.r. Gigi Becali) a zis că vrea să îi aducă, nu este vreun român pe listă. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Clasamentul investițiilor din Superligă între echipele care au pretenții pentru titlu:

  • Universitatea Craiova - 4,9 milioane de euro
  • CFR Cluj - 250.000 de euro (clauza lui Marian Huja)
  • U Cluj - 125.000 de euro (clauza lui Andrei Coubiș)
  • FCSB - 100.000 de euro (Ronny Labonne)
  • Dinamo - 60.000 de euro (Răzvan Radu)
  • Rapid - 0 euro

Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”

Gigi Becali a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, că jucătorii care sunt aproape de transferul la FCSB sunt străini. Roș-albaștrii vor plăti un milion de euro doar pentru mutarea unui atacant.

„Deocamdată nu e nimic nou cu Drăguș și Coman. Ei vor să vină, dar trebuie să rezolve cu echipele lor. Dacă vreau un jucător, aștept oricând răspunsul. Jucători vom lua oricum. Dacă ei vin, vom fi altceva, dar nu vin doar ei.

Azi-noapte (n.r. marți) am vorbit cu MM, mi-a spus ce a negociat și am dat OK-ul pentru un atacant, joacă stânga, dreapta și număr 10. Și a mai negociat cu un mijlocaș, dar nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liber, plătesc. Plătesc cam 1 milion pe atacant. Pentru celălalt încă negociem.

Nu pot să vă spun ce i-am zis lui MM, dar cu siguranță va fi luat. Sunt străini, ce să iei din Liga 1? Eu nu vreau jucători de umplutură”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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