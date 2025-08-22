Dinamo a câștigat Supercupa României! „Dulăii” s-au impus în finala cu Minaur Baia Mare și au cucerit al optulea trofeu

Dinamo - Minaur Baia Mare 32-24. „Alb-roșiii” s-au impus categoric în finala Supercupei României.

Pentru „dulăi”, trofeul cucerit vineri este al optulea care intră în palmaresul clubului.

După ce a reușit event-ul în stagiunea anterioară, Dinamo și-a adjudecat și Supercupa României, la handbal masculin.

Dinamo a câștigat Supercupa României

Competiția s-a desfășurat la Bistrița și a inclus patru echipe: Dinamo, Minaur Baia Mare, Potaissa Turda și HC Buzău.

Dinamo s-a impus în faţa celor de la Minaur cu scorul de 32-24, conducând încă de la pauză cu 16-14.

Principalii marcatori ai „dulăilor” au fost Vujovic cu 6 goluri, Pelayo cu 4, Stanciuc și Buzle, ambii tot cu 4 reușite.

În finala mică, Potaissa Turda și-a asigurat locul trei după ce a învins HC Buzău, scor 32-30.

Pentru Dinamo, campioană en-titre în Liga Națională, Supercupa cucerită vineri este cea cu numărul 8.

„Alb-roșiii” vor debuta în noul sezon pe 7 septembrie cu U Cluj și pe 10 septembrie în Liga Campionilor, contra lui Sporting.

