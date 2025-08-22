Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”

Zeljko Kopic (47 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, din etapa #7 a Ligii 1.

U Cluj - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a remizat în ultima etapă pe teren propriu, scor 1-1 cu UTA Arad, într-un meci în care s-a ales cu două eliminări, iar acum urmează o deplasare pe terenul elevilor lui Sabău.

U Cluj - Dinamo. Zeljko Kopic: „E greu pentru toată lumea”

Kopic nu se așteaptă nici la un adversar ușor de abordat și nici nu se poate baza pe întregul lot din cauza accidentărilor și suspendărilor.

„O nouă partidă, U Cluj, au fost eliminați din Europa, dar au reușit să câștige împotriva Farului în deplasare, așa că ei vin cu puțină energie pozitivă. Mă aștept să fie în formă bună.

La noi, Perica este încă la Belgrad pentru a-și rezolva problemele, nu se antrenează cu noi. Eu sunt în contact cu medicul lui. Este un croat, îl cunosc foarte bine. Ei încearcă să rezolve problemele. Înțelegem că pentru toată lumea este greu. Pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor. Dar pentru Stipe este cel mai greu. Pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare.

Totuși, nu ne putem baza pe Mărginean. Dar vestea bună este că Bordușanu este în plin antrenament, la fel și Sivis. Sunt pregătiți pentru meci.

De asemenea, nu ne putem baza pe Mihai și Milanov din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt în formă bună. Vom fi pregătiți pentru meci”, a spus Kopic la conferința de presă.

Zeljko Kopic, despre rezultatele echipelor românești în Europa

Întrebat dacă a urmărit meciurile celor trei echipe românești din turul play-off-ului european, Kopic a răspuns:

„Da, m-am uitat puțin pe un canal, puțin pe celălalt. OK, Craiova se descurcă foarte bine. Au un joc bun. M-am uitat și la CFR. Îmi pare rău pentru rezultatul lor, pentru domnul Dan Petrescu.

Am un respect foarte mare pentru el și pentru tot ce a realizat la CFR Cluj. FCSB avea 2-0, cu un jucător mai puțin. Era OK 2-0, dar cred că pot fi mulțumiți și cu acest rezultat care le oferă o oportunitate foarte bună de a se califica”.

