Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea” +40 foto
Zeljko Kopic foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro.
Superliga

Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 17:51
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 19:50
  • Zeljko Kopic (47 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, din etapa #7 a Ligii 1.
  • U Cluj - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a remizat în ultima etapă pe teren propriu, scor 1-1 cu UTA Arad, într-un meci în care s-a ales cu două eliminări, iar acum urmează o deplasare pe terenul elevilor lui Sabău.

Rapid a renunțat la Blazek Stoperul a fost prezentat la noua sa echipă: „Suntem foarte bucuroși să-l primim la clubul nostru”
Citește și
Rapid a renunțat la Blazek Stoperul a fost prezentat la noua sa echipă: „Suntem foarte bucuroși să-l primim la clubul nostru”
Citește mai mult
Rapid a renunțat la Blazek Stoperul a fost prezentat la noua sa echipă: „Suntem foarte bucuroși să-l primim la clubul nostru”

U Cluj - Dinamo. Zeljko Kopic: „E greu pentru toată lumea”

Kopic nu se așteaptă nici la un adversar ușor de abordat și nici nu se poate baza pe întregul lot din cauza accidentărilor și suspendărilor.

„O nouă partidă, U Cluj, au fost eliminați din Europa, dar au reușit să câștige împotriva Farului în deplasare, așa că ei vin cu puțină energie pozitivă. Mă aștept să fie în formă bună.

La noi, Perica este încă la Belgrad pentru a-și rezolva problemele, nu se antrenează cu noi. Eu sunt în contact cu medicul lui. Este un croat, îl cunosc foarte bine. Ei încearcă să rezolve problemele. Înțelegem că pentru toată lumea este greu. Pentru club, pentru echipă, pentru mine ca antrenor. Dar pentru Stipe este cel mai greu. Pentru că ambiția lui pentru acest sezon era foarte mare.

Totuși, nu ne putem baza pe Mărginean. Dar vestea bună este că Bordușanu este în plin antrenament, la fel și Sivis. Sunt pregătiți pentru meci.

De asemenea, nu ne putem baza pe Mihai și Milanov din cauza cartonașelor roșii. În rest, toți ceilalți jucători sunt în formă bună. Vom fi pregătiți pentru meci”, a spus Kopic la conferința de presă.

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, despre rezultatele echipelor românești în Europa

Întrebat dacă a urmărit meciurile celor trei echipe românești din turul play-off-ului european, Kopic a răspuns:

„Da, m-am uitat puțin pe un canal, puțin pe celălalt. OK, Craiova se descurcă foarte bine. Au un joc bun. M-am uitat și la CFR. Îmi pare rău pentru rezultatul lor, pentru domnul Dan Petrescu.

Am un respect foarte mare pentru el și pentru tot ce a realizat la CFR Cluj. FCSB avea 2-0, cu un jucător mai puțin. Era OK 2-0, dar cred că pot fi mulțumiți și cu acest rezultat care le oferă o oportunitate foarte bună de a se califica”.

Citește și

 LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2
09:57
LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
 LIVE Opt meciuri se joacă ACUM în Liga 2 » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată
Superliga
21:06
Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
dinamo bucuresti liga 1 u cluj zeljko kopic
Știrile zilei din sport
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Europa League
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Citește mai mult
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Campionate
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Citește mai mult
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Superliga
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Citește mai mult
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Superliga
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Citește mai mult
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Top stiri din sport
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Stranieri
09:51
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Citește mai mult
Decizia lui Mircea Lucescu Selecționerul s-a hotărât în privința situației lui Ianis Hagi: „Este practic imposibil!”
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Tenis
09:31
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent » Pe cine va întâlni în ultimul act
Citește mai mult
Cîrstea, în finală la Cleveland! VIDEO. Sorana a făcut un nou meci excelent  » Pe cine va întâlni în ultimul act
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Superliga
09:00
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Citește mai mult
Pițurcă, atac la Varga Patronul de la CFR Cluj, criticat pentru că a acceptat demisia lui Dan Petrescu: „Trebuia susținut până în pânzele albe”
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Superliga
22.08
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat
Citește mai mult
Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 16 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
23.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share