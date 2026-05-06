Alexandru Mitriță FOTO: Instagram @zhejianggreentown
Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 19:16
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 19:16
  • Alexandru Mitriță (31 de ani), atacantul grupării chineze Zhejiang Professional, a ratat o lovitură de la 11 metri în partida cu Yunnan Yukun (2-1), echipa la care joacă Alexandru Ioniță (31 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani).

Acesta a fost primul meci pentru Alexandru Mitriță, după suspendarea de 5 etape pe care a primit-o după ce și-a tras de păr un adversar în meciul dintre Zhejiang și Chongqing, în etapa #4 din campionatul Chinei.

Alexandru Mitriță a ratat penalty în duelul cu Andrei Burcă și Alex Ioniță

La o lună distanță de la momentul în care a fost suspendat, Alexandru Mitriță a revenit pe teren, însă nu a reușit să marcheze, deși a avut această șansă în prelungirile primei reprize.

În minutul 45+7, la 1-0 pentru Yunnan Yukun, Andrei Burcă a comis un fault în careu, iar centralul a acordat lovitură de la 11 metri, după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Chiar dacă nu mai jucase de cinci meciuri, Alexandru Mitriță a fost desemnat să execute, iar din nefericire pentru el a ratat, trimițând balonul în bara transversală.

Zhejiang a mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 59, iar de această dată Marko Tolic, cel desemnat să execute, l-a învins pe portarul lui Yunnan Yukun.

Mitriță a reușit totuși să își ajute echipa, el fiind cel care i-a dat pasa decisivă lui Di Gao, cel care a marcat golul de 2-1, în minutul 90+7.

Alexandru Mitriță a jucat toate cele 90 de minute, la fel Burcă și Alex Ioniță, românii de la Yunnan Yukun.

După zece etape disputate, Zhejiang Professional ocupă locul 8 în campionatul Chinei, în timp ce Yunnan Yukun se clasează pe poziția a patra.

