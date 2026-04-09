„Te vom iubi mereu” Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat

Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 21:04
  • Suporterii lui Dinamo București au venit în grup organizat la Arena Națională pentru un ultim omagiu celui care a fost Mircea Lucescu

Brigăzile PCH și SUD ale galeriei dinamoviste, unite cu această ocazie, s-au îndreptat spre intrarea în Arenă cu coroane de flori și un banner cu chipul marelui antrenor.

Șumudică, sfâșiat de durere FOTO+VIDEO. A plâns în hohote la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Mi-ai schimbat destinul” » Marele său regret
Suporterii lui Dinamo au întrerupt tăcerea de pe Arenă: „Te vom iubi mereu”

Odată intrați, fanii au acoperit toată zona de la tribuna oficială și au întrerupt tăcerea apăsătoare.

I-au strigat numele lui Mircea Lucescu și au aplaudat, apoi au scandat „Te vom iubi mereu”.

Aceștia au afișat și un banner, la Tribuna a doua a stadionului: „Il Luce - Simbol al respectului și al unei minți sclipitoare / Mentor și reper pentru generațiile viitoare”.

Răzvan Lucescu a fost copleșit de însemnătatea momentului, pe care l-a urmărit cu lacrimi în ochi:

Imediat după, fostul mare fotbalist al „câinilor” Ion Pîrcălab și-a luat și el rămas bun de la Il Luce, alături de Ionuț Lupescu.

Clubul Dinamo, prezent in corpore pentru un ultim omagiu

După-amiază, lotul și stafful lui Dinamo au mers la Arenă, unde au ținut un moment de reculegere, au aprins candele și au adus coroane.

Antrenorul Zeljko Kopic a declarat: „O pierdere mare pentru România. Lucescu e parte a istoriei fotbalului, a dezvoltat fotbalul, a crescut fotbalişti. L-am întâlnit de câteva ori, am discutat, a fost o omoare pentru mine. A fost o persoană grozavă, ne-a ajutat foarte mult pe noi, pe tot ce înseamnă Dinamo”.

Noul stadion din Ștefan cel Mare se va numi „Dinamo - Mircea Lucescu”

La prânz, Cătălin Predoiu (57 de ani), ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că au fost demarate procedurile pentru ca viitorul stadion al lui Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu:

„În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră, dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo «Stadionul Dinamo - Mircea Lucescu». Dumnezeu să îl odihnească în pace și în liniște pe marele Mircea Lucescu”.

