„Geniul Lucescu” Momentul inedit rememorat de presa spaniolă: „Al treilea cel mai decorat antrenor vorbea șapte limbi”

Decesul lui Mircea Lucescu a ocupat, în ultimele zile, prim-planul în multe publicații internaționale, care au vorbit la superlativ despre performanțele și caracterul fostului selecționer.

Acum, jurnaliștii spanioli de la Sport au rememorat un episod prin care au evidențiat erudiția fostului selecționer.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu două săptămâni conducea naționala în meciul de la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1.

Mircea Lucescu, în 2011: „O să traduc eu, nu vă faceți în griji”

Pe lângă performanțele sportive, jurnaliștii spanioli au evidențiat și faptul că Mircea Lucescu a fost un tip căruia i-a plăcut să învețe întreaga viață, dar și faptul că era cunoscut drept un poliglot.

„Ziua în care geniul Lucescu a redus la tăcere un traducător”, este modul în care a titrat publicația sport.es.

„Al treilea cel mai decorat antrenor din istorie vorbea șapte limbi” au continuat spaniolii.

Textul face referire la un moment din urmă cu 15 ani, de la conferința de presă dinaintea meciului retur cu Barcelona, pe când „Il Luce” antrena la Șahtior.

Echipa sa pierduse cu 5-1 în turul de pe Camp Nou, iar Lucescu a fost întrebat cum va rezolva problemele din defensivă, având în vedere numărul de absenți de la retur, iar acesta a transmis că va încerca să găsească soluții, eventual prin modificarea numărului de fundași.

Traducătoarea a transmis însă, în limba rusă, că antrenorul nu are opțiuni pentru partida retur, iar după în o traducere greșită la următoare sa replică, Lucescu a reacționat.

„O să traduc eu, nu vă faceți griji, voi traduce singur. Puteți să vă ridicați sau să rămâneți, dar voi traduce eu”, le-a transmis acesta jurnaliștilor prezenți, după ce a văzut că traducerea nu avea nicio legătură cu cele spuse de el.

Mircea Lucescu a pregătit Șahtior Donețk timp de 12 ani, între 2004 și 2016, unde a câștigat o serie impresionantă de trofee:

8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016)

7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015)

Cupa UEFA (2009)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport