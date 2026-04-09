Marius Șumudică (55 de ani) s-a numărat printre oamenii de fotbal care au mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Fostul antrenor de la Rapid și Al-Okhdood a depus o coroană și a izbucnit în lacrimi în fața sicriului.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Marius Șumudică, în lacrimi la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Am încercat să ajung la spital”

„O săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut tot felul de comentarii cum că cerul ar fi deschis. Cred că ar fi nedrept pentru alți oameni care au decedat în altă perioadă, pentru că toți sunt judecați la fel. În fond, rămân faptele pe care le-ai făcut.

Latura umană - un om extraordinar, un om care ajuta pe toată lumea oricând, te învață să trăiești, cum să te comporți, un om care n-a făcut rău nimănui, unul care a dat tuturor tot ce avea mai bun.

Latura profesională - este cel mai titrat antrenor, dacă se năștea în altă țară i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu, fiindcă merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul, asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care și-a pus amprenta pe tot ”, a declarat Șumudică.

„Nea Mircea, când te vei ridica sus, să știi ca am rămas aici. Te-am iubit, veșnic vei fi în inima mea. Mi-ai schimbat destinul, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor si n-o sa uit niciodată”, a continuat Șumudică.

Unul dintre cele mai apăsătoare momente ale declarației sale a fost cel în care a mărturisit că marele regret pe care îl poartă este faptul că nu a reușit să-l vadă pe Mircea Lucescu la spital.

„Am încercat să ajung la spital în ultima clipă, dar nu am fost lăsat să intru. Am vorbit doar cu familia. Am urcat la 10, unde era consiliul doctorilor, dar nu mi s-a permis să intru.

Este regretul vieții mele că nu am reușit să ajung, chiar dacă era într-o comă indusă”, a mai declarat Șumudică.

Marius Șumudică a fost jucătorul lui Mircea Lucescu la Rapid, în perioada 1997-1999, colaborare care a coincis cu una dintre cele mai importante etape din istoria recentă a clubului giuleștean: câștigarea titlului în sezonul 1998-1999 și a Cupei României în 1998.

Nea Mircea, când te vei ridica sus și vei fi acolo, să știi că sunt un om care te-a iubit, veșnic vei fi în inima mea. Mi-ai schimbat destinul, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor și nu o să uit niciodată lucrurile astea Marius Șumudică

Citește și

