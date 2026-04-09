Șumudică, sfâșiat de durere FOTO+VIDEO. A plâns în hohote la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Mi-ai schimbat destinul” » Marele său regret +7 foto
Marius Șumudică FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Diverse

Șumudică, sfâșiat de durere FOTO+VIDEO. A plâns în hohote la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Mi-ai schimbat destinul” » Marele său regret

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 15:58
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 16:43
  • Marius Șumudică (55 de ani) s-a numărat printre oamenii de fotbal care au mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.
  • Fostul antrenor de la Rapid și Al-Okhdood a depus o coroană și a izbucnit în lacrimi în fața sicriului.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Citește și
„Mulțumesc pentru tot, Mister!” Cel mai frumos gest făcut de Mircea Lucescu pentru familia căpitanului său la Dinamo Kiev
Citește mai mult
„Mulțumesc pentru tot, Mister!” Cel mai frumos gest făcut de Mircea Lucescu pentru familia căpitanului său la Dinamo Kiev

Marius Șumudică, în lacrimi la căpătâiul lui Mircea Lucescu: „Am încercat să ajung la spital”

„O săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut tot felul de comentarii cum că cerul ar fi deschis. Cred că ar fi nedrept pentru alți oameni care au decedat în altă perioadă, pentru că toți sunt judecați la fel. În fond, rămân faptele pe care le-ai făcut.

Latura umană - un om extraordinar, un om care ajuta pe toată lumea oricând, te învață să trăiești, cum să te comporți, un om care n-a făcut rău nimănui, unul care a dat tuturor tot ce avea mai bun.

Latura profesională - este cel mai titrat antrenor, dacă se năștea în altă țară i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu, fiindcă merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul, asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care și-a pus amprenta pe tot”, a declarat Șumudică.

Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Marius Șumudică a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+7 Foto
„Nea Mircea, când te vei ridica sus, să știi ca am rămas aici. Te-am iubit, veșnic vei fi în inima mea. Mi-ai schimbat destinul, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor si n-o sa uit niciodată”, a continuat Șumudică.

Unul dintre cele mai apăsătoare momente ale declarației sale a fost cel în care a mărturisit că marele regret pe care îl poartă este faptul că nu a reușit să-l vadă pe Mircea Lucescu la spital.

„Am încercat să ajung la spital în ultima clipă, dar nu am fost lăsat să intru. Am vorbit doar cu familia. Am urcat la 10, unde era consiliul doctorilor, dar nu mi s-a permis să intru.

Este regretul vieții mele că nu am reușit să ajung, chiar dacă era într-o comă indusă”, a mai declarat Șumudică.

Marius Șumudică a fost jucătorul lui Mircea Lucescu la Rapid, în perioada 1997-1999, colaborare care a coincis cu una dintre cele mai importante etape din istoria recentă a clubului giuleștean: câștigarea titlului în sezonul 1998-1999 și a Cupei României în 1998.

Nea Mircea, când te vei ridica sus și vei fi acolo, să știi că sunt un om care te-a iubit, veșnic vei fi în inima mea. Mi-ai schimbat destinul, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor și nu o să uit niciodată lucrurile astea Marius Șumudică

Citește și

Diverse
15:11
Răzvan Lucescu, gest minunat FOTO. Fiul lui Il Luce le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Ne-a prins pe amândoi de mâini”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu, gest minunat FOTO. Fiul lui Il Luce le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Ne-a prins pe amândoi de mâini”
Diverse
14:19
Dănuț Lupu, copleșit de durere VIDEO. Fostul elev al lui Mircea Lucescu: „Noi, românii, l-am făcut senil, bătrân. Alții au știut să îl respecte”
Citește mai mult
Dănuț Lupu, copleșit de durere VIDEO. Fostul elev al lui  Mircea Lucescu: „Noi, românii, l-am făcut senil, bătrân. Alții au știut să îl respecte”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
mircea lucescu romania Marius Sumudica deces
Știrile zilei din sport
Nationala
09.04
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Citește mai mult
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Superliga
09.04
„Te vom iubi mereu” Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Citește mai mult
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Diverse
09.04
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Citește mai mult
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Campionatul Mondial
09.04
Kovacs merge la Mondial Brigada românească de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Citește mai mult
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
22:16
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe  ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
20:02
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
22:20
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs!  Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Top stiri
Diverse
09.04
„Era împăcat cu sine” Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”
Citește mai mult
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Diverse
09.04
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Citește mai mult
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Diverse
09.04
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Citește mai mult
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
B365
08.04
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share