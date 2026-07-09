A picat nocturna! FOTO. Probleme la meciul Dinamo Kiev - U Cluj. Partida a fost întreruptă în minutul 84

Meciul Dinamo Kiev - U Cluj, scor 0-0, care s-a disputat în primul tur preliminar al Europa League, a avut parte de probleme neașteptate.

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În minutul 84 al partidei de pe Arena Lublin din Polonia, nocturna stadionului a cedat parțial, iar jocul a fost întrerupt. S-a reluat șapte minute mai târziu, după remedierea situației.

Probleme cu nocturna la Dinamo Kiev - U Cluj

Câteva becuri au rămas aprinse, în special reflectoarele de pe stâlpii din zona tribunei a doua, însă cele din colțurile stadionului au creat probleme.

Jucătorii celor două echipe au ieșit de pe gazon, dar nu s-au dus la vestiare, semn că organizatorii sperau ca situația să fie rezolvată rapid.

În tribune, puținii fani prezenți au aprins lanternele telefoanelor.

Întreruperea a durat șapte minute, iar partida s-a reluat după ce problemele de iluminare au fost remediate.

Meciul s-a jucat în Polonia, la Lublin, deoarece formația ucraineană nu își poate disputa partidele europene de pe teren propriu în Ucraina, din cauza războiului.

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