Măsură în premieră Decizia specială luată de FIFA pentru meciul Franța - Maroc din sferturile CM 2026

FIFA a luat o măsură specială pentru meciul Franța - Maroc, primul sfert de finală de la Campionatul Mondial 2026.

Partida se joacă astăzi, de la ora 23:00 și va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play

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Forul mondial vrea să evite orice problemă tehnică legată de sistemul VAR.

Măsură specială pentru meciul Franța - Maroc

Atât asistentul VAR, cât și rezerva VAR vor fi prezenți pe stadionul din Boston, deși în mod normal sistemul este coordonat de la distanță, din centrul de comandă situat în Dallas, conform mundodeportivo.com.

Este vorba despre uruguayanul Leodan Gonzalez, desemnat asistent VAR, și despre Tatiana Guzman (Nicaragua), care va fi arbitra de rezervă VAR.

În cazul unei probleme de conexiune cu centrul din Dallas, cei doi ar putea interveni direct de pe stadion pentru fazele care necesită verificare video.

Brigadă argentiniană la Franța - Maroc

Meciul va fi condus de argentinianul Facundo Tello, ajutat la cele două linii de Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade. Tot din Argentina vin al patrulea și al cincilea arbitru, Dario Herrera și Cristian Navarro, iar în camera VAR se va afla Hernan Mastrangelo.

Alegerea brigăzii a atras reacții înaintea meciului, mai ales pentru că mai mulți oficiali vin din aceeași țară. Totuși, FIFA a mers mai departe cu delegarea.

Franța a ajuns în sferturile Mondialului după victoriile cu Suedia, 3-0, și Paraguay, 1-0.

Maroc s-a calificat după ce a trecut de Olanda, scor 1-1, 3-2 la loviturile de departajare, și de Canada, scor 3-0.

Câștigătoarea meciului de la Boston întâlni în semifinale învingătoarea duelului Spania - Belgia.

Programul sferturilor de finală de la CM 2026

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Spania - Belgia, 10 iulie ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

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