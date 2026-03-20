„Prea mulți tineri!” VIDEO. Rednic, mesaj pentru Kopic după Dinamo - U Craiova: „Era momentul să riște puțin”

DINAMO - U CRAIOVA 0-1. Mircea Rednic (63 de ani), fostul antrenor al „câinilor”, s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).

Prezent în tribunele Arenei Naționale la partida care a deschis runda #2 din play-off, Rednic consideră că Dinamo a ratat o șansă mare de a obține toate cele trei puncte.

„Câinii” au mai mult de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu (33 de ani).

„Îmi era dor de un meci de Liga 1, n-am mai fost de mult. Mi-aș fi dorit mai mult, mai ales în repriza a doua când ai avut un om în plus.

Trebuia să forțeze mai mult pe zonă centrală, că pasele astea laterale cu care v-ați obișnuit... Asta nu e o critică, dar era momentul să riști puțin ținând cont că e meci acasă și l-ai pierdut pe primul.

Azi (n.r. - joi), Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că au un lot bun. Era un moment prielnic să câștigăm”, a declarat Mircea Rednic.

Mircea Rednic, despre șansele lui Dinamo la titlu: „Prea mulți tineri”

Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive, iar șansele la titlu au scăzut considerabil.

Rednic a scos în evidență probleme de lot cu care se confruntă formația din „Ștefan cel Mare”. „Puriul” s-a arătat mirat și de numărul mare de jucători tineri folosiți de Kopic.

„E foarte greu. Mai ales, ținând cont și de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, au un lot foarte bun, un joc consistent.

Rapid, ei una bună, una ca în Giulești. O să fie greu. Dar văd că sunt probleme de lot. Și eu sunt de acord cu tinerii ăștia, dar prea mulți tineri.

Depinde ce obiectiv și-au propus: să creștem tineri și să-i vindem sau să facem performanță”, a adăugat Rednic.

2007 este anul în care Dinamo a câștigat ultimul titlu, chiar cu Mircea Rednic antrenor

FOTO. Dinamo - U Craiova 0-1

Mircea Rednic a avut oferte din Liga 1

Liber de contract din august 2025, după despărțirea de Standard Liege, Rednic a dezvăluit că își dorește să revină cât mai repede pe banca tehnică.

Antrenorul a subliniat că a avut trei oferte din Liga 1, însă nu a putut accepta niciuna, deoarece anul trecut antrenase deja două echipe: UTA Arad și Standard.

„Revin cât mai repede, nu din vară, dar cât mai repede. Din Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu (n.r. - Hermannstadt), dar oricum nu puteam antrena până pe 31 decembrie, dar ne mai gândim”, a afirmat Rednic.

Rapid, Al-Nasr SC, FC Vaslui,, U Craiova, Dinamo, Alania, Khazar Lankaran, Astra Ploiești, Petrolul, CFR Cluj, KAA Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și FC Viitorul sunt echipele pe care Rednic le-a mai condus de-a lungul carierei.

Mircea Rednic: „Doar o minune poate să rezolve calificarea”

Nu în ultimul rând, fostul fundaș dreapta a fost întrebat și despre meciul naționalei României cu Turcia, semifinala barajului pentru CM 2026.

„Nu știu dacă mă duc. Mi-aș dori. Acolo doar o minune poate să rezolve calificarea. Trebuie să fim realiști.

Turcia are un lot foarte bun și atmosferă. O să fie greu, mai joci și la ei.

Deci sper ca băieții să aibă curaj și să se mai întâmplă minuni, dar mai greu”, a concluzionat Rednic.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

