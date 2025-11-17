Szoboszlai, de la extaz la agonie FOTO: Starul Ungariei, în lacrimi după ce naționala sa a ratat dramatic barajul pentru CM 2026

Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat dramatic calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

La final, Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost surprins în lacrimi pe Pușkaș Arena, deși în prima repriză radia de entuziasm după golul doi al Ungariei.

Ungaria a condus cu 2-1 timp de 80 de minute la Budapesta, însă Irlanda a reușit să întoarcă rezultatul, cu un ultim gol marcat în minutul 90+6 de același Troy Parrot, care a reușit un hat-trick pe Pușkaș Arena.

Ungaria - Irlanda 2-3 . Szoboszlai, de la extaz la agonie

În minutul 37, când Ungaria a trecut din nou în avantaj, Szoboszlai a fost suprins în timp ce râdea, facând un semn spre marginea terenului.

La finalul partidei însă, starul lui Liverpool a izbucnit în lacrimi pe teren, apoi pe bancă, iar la interviu cu greu și-a stăpânit emoțiile.

Szoboszlai a reușit o pasă decisivă la primul gol marcat de Lukacs în minutul 3.

Conform nemzetisport.hu, la interviu, fotbalistul a fost întrebat cât de tare doare un astfel de eșec.

Răspunsul a fost unul scurt: „Foarte mult”, iar la întrebarea dacă e fotbalul e nedrept uneori, Szoboszlai a transmis: „Se pare că da”,

Irlanda s-a calificat astfel la baraj și are șansa să ajungă la un Campionat Mondial după 23 de ani.

