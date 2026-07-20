Mikel Merino a râs de Trump FOTO. Ce a făcut spaniolul pe la spatele președintelui SUA, în timpul ceremoniei de premiere de la CM 2026 +7 foto
Mikel Merino a făcut dansul lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1
Campionatul Mondial

Mikel Merino a râs de Trump FOTO. Ce a făcut spaniolul pe la spatele președintelui SUA, în timpul ceremoniei de premiere de la CM 2026

alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 18:16
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 18:16
  • Spania - Argentina 1-0. Mikel Merino (30 de ani) a protagonistul unuia dintre cele mai memorabile momente ale festivității de premiere de după finala CM 2026.
  • După ce Donald Trump i-a înmânat lui Rodri trofeul Cupei Mondiale, mijlocașul Spaniei a părut să-l ia peste picior pe președintele SUA. Detalii, mai jos.
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Spania s-a impus în fața Argentinei după 120 de minute, grație golului marcat de Ferran Torres în minutul 106.

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Mikel Merino a făcut dansul lui Trump

Președintele american a urmărit finala din loja oficială, împreună cu Melania Trump, Infantino și mai mulți lideri și oficiali internaționali, moment în care a fost surprins într-un moment bizar alături de trofeul Cupei Mondiale. După meci, a coborât pe gazon pentru ceremonia finală.

Trump și președintele FIFA au fost întâmpinați cu huiduieli puternice în momentul în care au apărut pe teren pentru ceremonie.

După ce i-a îmbrățișat pe jucătorii Spaniei și i-a înmânat trofeul lui Rodri, președintele SUA a început să facă faimosul său dans.

În momentul în care Trump a trecut de Mikel Merino, care era în spatele căpitanului Rodri, spaniolul a imitat dansul lui Trump, popularizat de președintele american în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024.

Galerie foto (7 imagini)

Mikel Merino l-a imitat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Mikel Merino l-a imitat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Mikel Merino l-a imitat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Mikel Merino l-a imitat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Mikel Merino l-a imitat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena 1
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Momentul i-a amuzat mult pe coechipierii săi, care au început să râdă.

„Dansul lui Trump” s-a viralizat rapid în momentul în care actualul președinte american a început să-l facă pe scenă la numeroase mitinguri politice, pe fondul piesei „YMCA” cântate de trupa The Village People.

VIDEO. Dansul faimos al lui Donald Trump

Și belgienii l-au imitat pe Trump

Mai mulți jucători ai echipei Belgiei au fost surprinși dansând într-un stil asemănător cu cel al lui Donald Trump, după ce Romelu Lukaku a marcat ultimul gol al partidei SUA - Belgia 1-4, din optimile CM 2026.

Galerie foto (6 imagini)

Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena Play Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena Play Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena Play Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena Play Belgienii l-au ironizat pe Donald Trump FOTO Captură video Antena Play
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Spaniolii n-au fost încântați că Trump a vrut să le confiște sărbătoarea! Ce au postat de la festivitate

La fel ca la Mondialul Cluburilor, Trump a a vrut ca totul despre el. Liderul american a dat mâna cu fotbaliștii spanioli, a participat la acordarea medaliilor și i-a înmânat trofeul lui Rodri.

Deși căpitanul Spaniei a așteptat ca Trump să plece, acesta n-a reacționat. S-a poziționat liniștit lângă spaniolii care îi arătau discret să elibereze zona.

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (18).jpg
Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (18).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (5).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (6).jpg Donald Trump s-a infiltrat la sărbătoarea spaniolilor. Foto - captură Antena 1 (7).jpg
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Gianni Infantino a încercat să-l ghideze discret câțiva pași într-o parte, pentru a elibera scena înaintea momentului rezervat jucătorilor Spaniei. N-a funcționat. Și Trump apare în toate imaginile de la ridicarea trofeului.

Spaniolii n-au acceptat însă ca Trump să le confiște fiesta. În fotografiile distribuite ulterior pe Instagram de contul oficial al Spaniei, cadrul a fost decupat astfel încât Trump să nu mai apară. Au rămas doar jucătorii, adevărații eroi ai Mondialului.

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