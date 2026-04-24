Dorinel Munteanu, foc și pară „Neamțul” a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne batem cu morile de vânt! Arbitrează cum vor ei”
Superliga

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 21:45
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 21:45

Hermannstadt a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică în ultimele minute ale partidei, după accidentarea lui Ioan Bârstan (21 de ani), din minutul 75.

Sibienii efectuaseră toate cele cinci schimbări regulamentare până la acel moment.

„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Citește și
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Citește mai mult
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”

HERMANNSTADT - CSIKSZEREDA 0-0. Dorinel Munteanu: „Doream să evit barajul”

La finalul meciului, Dorinel Munteanu s-a declarat nemulțumit de rezultat și a vorbit despre numeroasele accidentări din lot.

„Victoria era obiectivul. Ne-am pregătit, dar am avut multe probleme şi medicale. Am început bine jocul, am avut ocazii.

Ştiam că adversarul va fi periculos pe contraatac. Băieţii şi-au dorit, dar la unele faze nu am avut şansă.

Nu ne avantajează rezultatul şi sunt supărat, că meritam mai mult. E un număr mare de accidentaţi, luni vedem situaţia, că aţi văzut... Bârstan se pare că e cel mai afectat.

Avem o săptămână să ne pregătim pentru jocul de Slobozia şi cei cu probleme să revină. Nu cedăm, mergem până la capăt. Doream să evit barajul, dar asta e situaţia”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de orangesport.ro.

Dorinel Munteanu: „Ne batem cu morile de vânt”

Ulterior, „Neamțul” a criticat și maniera de arbitraj a lui Iulian Călin.

„Prin asemenea momente n-am trecut vreodată, dar nu avem timp să ne uităm în urmă. Ce a fost cu situaţia jucătorilor plecaţi e de domeniul trecutului. Contează doar meciul de la Slobozia. Am avut momente bune de joc azi, posesia am dominat-o, dar meritam mai mult.

Cred că o piedică a fost şi arbitrajul din seara asta, în tot jocul.

Am discutat cu arbitrul de margine, am făcut un gest către Balaure, iar el mi-a dat galben. Ne batem cu morile de vânt şi arbitrează cum vor ei.

Maniera de arbitraj a fost pro echipei oaspete. Fără să jignesc, din punctul meu de vedere a fost un arbitraj modest, aşa cum s-a întâmplat şi în alte jocuri”, a concluzionat Munteanu.

  • După remiza cu Csikszereda, Hermannstadt rămâne pe locul 14, poziție de baraj, cu 20 de puncte, la 3 în spatele celor de la Farul și Petrolul, care au un meci în minus.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB533
8UTA Arad531*
9FC Botoșani530
10Csikszereda627
11Oțelul627*
12Petrolul523
13Farul523*
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus510

*beneficiază de rotunjire

Citește și

„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Campionate
20:38
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
Citește mai mult
„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
„Fiecare decide pentru el”  Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus” 
Superliga
20:34
„Fiecare decide pentru el” Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus”
Citește mai mult
„Fiecare decide pentru el”  Mihai Pintilii, după refuzul lui Charalambous de a reveni la FCSB: „Asta i-am spus” 

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
dorinel munteanu hermannstadt csikszereda superliga
Știrile zilei din sport
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
