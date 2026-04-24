HERMANNSTADT - CSIKSZEREDA 0-0. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, a răbufnit după remiza echipei sale.

Hermannstadt a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică în ultimele minute ale partidei, după accidentarea lui Ioan Bârstan (21 de ani), din minutul 75.

Sibienii efectuaseră toate cele cinci schimbări regulamentare până la acel moment.

HERMANNSTADT - CSIKSZEREDA 0-0 . Dorinel Munteanu: „Doream să evit barajul”

La finalul meciului, Dorinel Munteanu s-a declarat nemulțumit de rezultat și a vorbit despre numeroasele accidentări din lot.

„Victoria era obiectivul. Ne-am pregătit, dar am avut multe probleme şi medicale. Am început bine jocul, am avut ocazii.

Ştiam că adversarul va fi periculos pe contraatac. Băieţii şi-au dorit, dar la unele faze nu am avut şansă.



Nu ne avantajează rezultatul şi sunt supărat, că meritam mai mult. E un număr mare de accidentaţi, luni vedem situaţia, că aţi văzut... Bârstan se pare că e cel mai afectat.

Avem o săptămână să ne pregătim pentru jocul de Slobozia şi cei cu probleme să revină. Nu cedăm, mergem până la capăt. Doream să evit barajul, dar asta e situaţia”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de orangesport.ro.

Dorinel Munteanu: „Ne batem cu morile de vânt”

Ulterior, „Neamțul” a criticat și maniera de arbitraj a lui Iulian Călin.

„Prin asemenea momente n-am trecut vreodată, dar nu avem timp să ne uităm în urmă. Ce a fost cu situaţia jucătorilor plecaţi e de domeniul trecutului. Contează doar meciul de la Slobozia. Am avut momente bune de joc azi, posesia am dominat-o, dar meritam mai mult.

Cred că o piedică a fost şi arbitrajul din seara asta, în tot jocul.

Am discutat cu arbitrul de margine, am făcut un gest către Balaure, iar el mi-a dat galben. Ne batem cu morile de vânt şi arbitrează cum vor ei.

Maniera de arbitraj a fost pro echipei oaspete. Fără să jignesc, din punctul meu de vedere a fost un arbitraj modest, aşa cum s-a întâmplat şi în alte jocuri”, a concluzionat Munteanu.

După remiza cu Csikszereda, Hermannstadt rămâne pe locul 14, poziție de baraj, cu 20 de puncte, la 3 în spatele celor de la Farul și Petrolul, care au un meci în minus.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31* 9 FC Botoșani 5 30 10 Csikszereda 6 27 11 Oțelul 6 27* 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23* 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 5 19* 16 Metaloglobus 5 10

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport