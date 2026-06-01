„Asta a făcut diferența” Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj

- Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre transferul lui Marius Ștefănescu (27 de ani) la U Cluj.
Jucătorul de bandă a semnat cu „șepcile roșii” din postura de jucător liber de contract, în urma despărțirii de turcii de la Konyaspor.
Ștefănescu a fost dorit și de Sepsi, echipă pentru care s-a făcut remarcat în fotbalul mare și care va reveni în Liga 1, odată cu sezonul viitor.
Laszlo Dioszegi, prima reacție după ce Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj
Laszlo Dioszegi a dezvăluit că oferta financiară de la U Cluj a fost mult mai mare decât cea pe care covăsnenii ar fi putut-o face.
„Fiecare jucător e liber să aleagă o ofertă mai bună. Ce am auzit eu, noi oricum nu puteam să oferim atât.
Sută la sută partea financiară a făcut diferența! Noi am întârziat puțin, am așteptat să vedem cu ce lot o să mergem.
S-a ales, asta e, e alegerea lui. Din ce am auzit, nu avem noi cum să oferim atâția bani, cât a oferit U Cluj. Asta e!”, a declarat Laszlo Dioszegi, citat de sport.ro.
Ștefănescu a evoluat pentru Sepsi în perioada 2018 - 2024, când era transferat de FCSB, în schimbul sumei de sumei de 1,3 milioane de euro.
Evoluțiile sale nu fost cele așteptatate, iar în 2025, fotbalistul de 27 de ani era vândut pentru 300.000 de euro la Konyaspor.
U Cluj l-a transferat pe Marius Ștefănescu
„Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani).
Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, a transmis U Cluj pe Facebook.
- În prezent, fotbalistul de 27 de ani este cotat la 800.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.