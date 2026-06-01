„Asta a făcut diferența” Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj

Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre transferul lui Marius Ștefănescu (27 de ani) la U Cluj.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătorul de bandă a semnat cu „șepcile roșii” din postura de jucător liber de contract, în urma despărțirii de turcii de la Konyaspor.

Citește și Primele decizii la U Cluj Ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor și cine poate pleca de la echipa lui Bergodi Citește mai mult Primele decizii la U Cluj Ce se întâmplă cu Chipciu și Nistor și cine poate pleca de la echipa lui Bergodi

Ștefănescu a fost dorit și de Sepsi, echipă pentru care s-a făcut remarcat în fotbalul mare și care va reveni în Liga 1, odată cu sezonul viitor.

Laszlo Dioszegi, prima reacție după ce Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj

Laszlo Dioszegi a dezvăluit că oferta financiară de la U Cluj a fost mult mai mare decât cea pe care covăsnenii ar fi putut-o face.

„Fiecare jucător e liber să aleagă o ofertă mai bună. Ce am auzit eu, noi oricum nu puteam să oferim atât.

Sută la sută partea financiară a făcut diferența! Noi am întârziat puțin, am așteptat să vedem cu ce lot o să mergem.

S-a ales, asta e, e alegerea lui. Din ce am auzit, nu avem noi cum să oferim atâția bani, cât a oferit U Cluj. Asta e!”, a declarat Laszlo Dioszegi, citat de sport.ro.

Ștefănescu a evoluat pentru Sepsi în perioada 2018 - 2024, când era transferat de FCSB, în schimbul sumei de sumei de 1,3 milioane de euro.

191 de meciuri a jucat Ștefănescu la Sepsi: a marcat 37 de goluri și a reușit 26 de pase decisive

Evoluțiile sale nu fost cele așteptatate, iar în 2025, fotbalistul de 27 de ani era vândut pentru 300.000 de euro la Konyaspor.

U Cluj l-a transferat pe Marius Ștefănescu

„Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani).

Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, a transmis U Cluj pe Facebook.

În prezent, fotbalistul de 27 de ani este cotat la 800.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport