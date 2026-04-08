Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, decedat la 80 de ani, a fost depus miercuri la Arena Națională, unde oricine îi poate aduce un omagiu până joi seară.

Răzvan Lucescu (57 de ani) și ceilalați membri ai familiei au rămas permanent în apropiere de Il Luce.

Evenimentul de la Arena Națională a început în jurul orei 16:00 și a ținut până la ora 21:00, fiind oprit pentru jumătate de oră pentru slujba de priveghi.

Pe parcursul zilei, pe lângă rude, prieteni și oameni din lumea fotbalului, la stadion au venit să-și ia rămas bun și câteva mii bune de români care l-au admirat și respectat pe Lucescu.

Aceștia au stat la coadă pentru a ajunge preț de câteva secunde lângă sicriul lui Il Luce pentru un ultim omagiu.

După câțiva pași, fiecare om care a trecut pe la fostul selecționer a fost întâmpinat de Răzvan Lucescu, care le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru prezență.

Alături de el s-au aflat permanent soția și cei doi copii.

Răzvan Lucescu, în lacrimi pe Arena Națională

Răzvan și-a ținut cu greu lacrimile în frâu. A cedat la scurt timp după startul evenimentului, când a fost imediat încurajat de soția sa.

Apoi, cu puțin timp înainte de startul slujbei, a mers alături de mama sa la sicriu. Doamna Neli a plâns când a ajuns în dreptul soțului, fiind sărutată pe cap de fiul ei.

Răzvan a plâns și el și a privit din când în când către cer.

Porțile s-au închis la ora 21:00, moment în care toată familia s-a strâns în jurul sicriului.

