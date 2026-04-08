- Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, decedat la 80 de ani, a fost depus miercuri la Arena Națională, unde oricine îi poate aduce un omagiu până joi seară.
- Răzvan Lucescu (57 de ani) și ceilalați membri ai familiei au rămas permanent în apropiere de Il Luce.
Evenimentul de la Arena Națională a început în jurul orei 16:00 și a ținut până la ora 21:00, fiind oprit pentru jumătate de oră pentru slujba de priveghi.
Pe parcursul zilei, pe lângă rude, prieteni și oameni din lumea fotbalului, la stadion au venit să-și ia rămas bun și câteva mii bune de români care l-au admirat și respectat pe Lucescu.
Aceștia au stat la coadă pentru a ajunge preț de câteva secunde lângă sicriul lui Il Luce pentru un ultim omagiu.
După câțiva pași, fiecare om care a trecut pe la fostul selecționer a fost întâmpinat de Răzvan Lucescu, care le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru prezență.
Alături de el s-au aflat permanent soția și cei doi copii.
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe Arena Națională
Răzvan și-a ținut cu greu lacrimile în frâu. A cedat la scurt timp după startul evenimentului, când a fost imediat încurajat de soția sa.
Apoi, cu puțin timp înainte de startul slujbei, a mers alături de mama sa la sicriu. Doamna Neli a plâns când a ajuns în dreptul soțului, fiind sărutată pe cap de fiul ei.
Răzvan a plâns și el și a privit din când în când către cer.
Porțile s-au închis la ora 21:00, moment în care toată familia s-a strâns în jurul sicriului.