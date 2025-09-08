Echipa națională a României a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care își exprimă susținerea față de Horațiu Moldovan (27 de ani), după ce a gafat în partida contra Canadei, 0-3.

Meciul dintre Cipru și România, ce se va disputa mâine, de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe postul Prima TV.

Horațiu Moldovan primește susținere totală din partea echipei naționale

Horațiu Moldovan a gafat la al doilea gol marcat de Canada, în amicalul de pe Arena Națională, 0-3. Goalkeeper-ul a încercat să îl dribleze pe Ahmed, în minutul 22, însă nu a reușit și faza s-a soldat cu gol.

Federația și-a arătat susținerea pentru portarul celor de la Real Oviedo, printr-o postare pe rețelele de socializare ale echipei naționale.

Textul a fost acompaniat de o compilație video a mai multor faze în care Horațiu Moldovan apăra cu succes poarta primei reprezentative a României.

„Toți facem greșeli, dar important este cum și cât de repede ne ridicăm!

Horațiu Moldovan ne-a arătat de nenumărate ori că poarta României e în siguranță cu el între buturi”, a scris pagina oficială de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

După amicalul pierdut împotriva Canadei, Mircea Lucescu a anunțat că îi va oferi în continuare încredere lui Horațiu Moldovan și va fi titular în duelul contra selecționatei Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

4 meciuri din 14 meciuri fără gol primit are Horațiu Moldovan pentru prima reprezentativă a României

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

