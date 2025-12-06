Prelungește Gnahore cu Dinamo?  Poziția mijlocașului, înaintea marelui derby cu  FCSB: „Nu pot nega” +25 foto
Eddy Gnahore. Foto: Raed Krishan
Superliga

Prelungește Gnahore cu Dinamo? Poziția mijlocașului, înaintea marelui derby cu FCSB: „Nu pot nega”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 11:08
  • Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB de astăzi, de la ora 20:30, din cadrul etapei #19 din Liga 1.
  • FCSB - Dinamo va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În afară de meciul cu marea rivală FCSB, Eddy Gnahore a mai oferit detalii și despre contractul său cu formația antrenată de Zeljko Kopic.

FCSB - Dinamo 0-0 Plictiseală de România. Remiză albă în derby-ul așteptat de toți suporterii » Cum arată clasamentul
Citește și
FCSB - Dinamo 0-0 Plictiseală de România. Remiză albă în derby-ul așteptat de toți suporterii » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
FCSB - Dinamo 0-0 Plictiseală de România. Remiză albă în derby-ul așteptat de toți suporterii » Cum arată clasamentul

FCSB - Dinamo. Eddy Gnahore: „Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită”

Mijlocașul lui Dinamo este de părere că poziția ocupată în clasament nu contează așa de mult în astfel de meciuri. În plus, Gnahore nu vede o favorită în Derby de România, dar a subliniat nivelul foarte bun de pregătire al echipei sale.

„Nu cred că este voie nevoie de o motivație suplimentară în astfel de jocuri. Motivația este întotdeauna la cote maxime în derby-uri. Am jucat multe astfel de derby-uri, ştiu că atmosfera va fi uimitoare şi că băieții sunt pregătiți pentru acest meci.

Ne-am pregătit pentru a avea din nou sentimentul că am câştigat un derby. Întotdeauna ştim ce avem de făcut şi nu trebuie să ne concentrăm prea mult pe derby-uri. Ştim ce trebuie să facem, ştim cum ne antrenăm, cum ne pregătim.

Este un meci dificil, într-adevăr, şi nu cred că poziția în clasament contează cu adevărat în astfel de jocuri. Ştiu că vor veni (n.r. - FCSB) cu o motivație enormă şi cu o pregătire bună, iar noi trebuie să fim pregătiți pe măsura acestor lucruri.

Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită în astfel de meciuri. Totul se reduce la pregătirea, atenția la detalii, pentru că detaliile schimbă mult jocul. La astfel de meciuri trebuie să dai 100%”, a declarat Eddy Gnahore la conferința premergătoare meciului, citat de flashscore.ro.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

FOTO. Ultimul derby dintre Dinamo și FCSB, încheiat 4-3

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Eddy Gnahore: „Mă simt foarte confortabil, foarte bine, la Dinamo

Eddy Gnahore, mijlocașul „câinilor”, a mai precizat la conferința de presă de vineri că și-ar dori să i se prelungească contractul cu Dinamo.

Actuala înțelegere dintre francez și clubul din „Ștefan cel Mare” va expira în vara anului viitor.

„Mă simt foarte confortabil, foarte bine, la Dinamo. E ca o familie. Sunt aici de aproape doi ani.

Dacă voi rămâne şi de la vara anului viitor voi fi mai mult decât fericit, dar nu depinde doar de mine. Nu pot nega că ar fi o motivație în plus dacă am juca în cupele europene", a mai spus Eddy Gnahore.

Eddy Gnahore a fost transferat gratuit de Dinamo în ianuarie 2024, de la formația din Serie C, Ascoli.

De la sosirea sa în România, Gnahore a jucat în 72 de meciuri pentru Dinamo și a marcat 5 goluri.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Eddy Gnahore, potrivit Transfermarkt

Citește și

Are încredere în România  Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni”
Campionatul Mondial
09:48
Are încredere în România Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni”
Citește mai mult
Are încredere în România  Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni”
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Tenis
09:46
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
LIVE Alegeri București: Secțiile de votare s-au deschis pentru alegerea noului primar general / Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
derby dinamo liga 1 fcsb eddy gnahore
Știrile zilei din sport
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
13:26
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Diverse
08:53
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Citește mai mult
Alegeri București „Spionul” care cere votul
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Campionate
14:06
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Diverse
11:00
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice, condamndat pentru agresarea unui dealer
Citește mai mult
De la EURO U19 la tâlhărie pentru droguri  Fost internațional de juniori, consumator de etnobotanice , condamndat pentru agresarea unui dealer
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:44
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
16:57
„Zero riscuri!” Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte: „Va juca la noi!”
„Zero riscuri!”  Mihai Stoica face clarificări în cazul lui Andre Duarte : „Va juca la noi!”
16:27
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
„Să vă moară copiii de cancer!” Furie la Florența. Mesaje oribile ale fanilor Fiorentinei pentru propriii jucători
16:30
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Scot la licitație stadionul Președintele de la Oțelul Galați a explicat unde va juca echipa după  vânzarea arenei: „Nu avem posibilitate financiară”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Campionate
13:37
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Citește mai mult
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Campionate
12:17
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
Citește mai mult
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Campionate
11:09
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Citește mai mult
„Am fost lăsat de izbeliște” Mohamed Salah a răbufnit după remiza dramatică a lui Liverpool cu Leeds: „Mi-am câștigat poziția! Nu accept situația asta”
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Superliga
14:11
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește mai mult
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 39 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share