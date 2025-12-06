Prelungește Gnahore cu Dinamo? Poziția mijlocașului, înaintea marelui derby cu FCSB: „Nu pot nega”

Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB de astăzi, de la ora 20:30, din cadrul etapei #19 din Liga 1.

FCSB - Dinamo va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În afară de meciul cu marea rivală FCSB, Eddy Gnahore a mai oferit detalii și despre contractul său cu formația antrenată de Zeljko Kopic.

FCSB - Dinamo. Eddy Gnahore: „Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită”

Mijlocașul lui Dinamo este de părere că poziția ocupată în clasament nu contează așa de mult în astfel de meciuri. În plus, Gnahore nu vede o favorită în Derby de România, dar a subliniat nivelul foarte bun de pregătire al echipei sale.

„Nu cred că este voie nevoie de o motivație suplimentară în astfel de jocuri. Motivația este întotdeauna la cote maxime în derby-uri. Am jucat multe astfel de derby-uri, ştiu că atmosfera va fi uimitoare şi că băieții sunt pregătiți pentru acest meci.

Ne-am pregătit pentru a avea din nou sentimentul că am câştigat un derby. Întotdeauna ştim ce avem de făcut şi nu trebuie să ne concentrăm prea mult pe derby-uri. Ştim ce trebuie să facem, ştim cum ne antrenăm, cum ne pregătim.

Este un meci dificil, într-adevăr, şi nu cred că poziția în clasament contează cu adevărat în astfel de jocuri. Ştiu că vor veni (n.r. - FCSB) cu o motivație enormă şi cu o pregătire bună, iar noi trebuie să fim pregătiți pe măsura acestor lucruri.

Nu cred că vreuna dintre echipe este favorită în astfel de meciuri. Totul se reduce la pregătirea, atenția la detalii, pentru că detaliile schimbă mult jocul. La astfel de meciuri trebuie să dai 100%”, a declarat Eddy Gnahore la conferința premergătoare meciului, citat de flashscore.ro.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 18 partide jucate, în timp ce marea rivală FCSB are cu 10 puncte mai puțin, clasându-se pe locul 9.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

FOTO. Ultimul derby dintre Dinamo și FCSB, încheiat 4-3

Eddy Gnahore: „Mă simt foarte confortabil, foarte bine, la Dinamo”

Eddy Gnahore, mijlocașul „câinilor”, a mai precizat la conferința de presă de vineri că și-ar dori să i se prelungească contractul cu Dinamo.

Actuala înțelegere dintre francez și clubul din „Ștefan cel Mare” va expira în vara anului viitor.

„Mă simt foarte confortabil, foarte bine, la Dinamo. E ca o familie. Sunt aici de aproape doi ani.

Dacă voi rămâne şi de la vara anului viitor voi fi mai mult decât fericit, dar nu depinde doar de mine. Nu pot nega că ar fi o motivație în plus dacă am juca în cupele europene", a mai spus Eddy Gnahore.

Eddy Gnahore a fost transferat gratuit de Dinamo în ianuarie 2024, de la formația din Serie C, Ascoli.

De la sosirea sa în România, Gnahore a jucat în 72 de meciuri pentru Dinamo și a marcat 5 goluri.

750.000 de euro este cota de piață a lui Eddy Gnahore, potrivit Transfermarkt

