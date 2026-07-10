Gnahore a ajuns la București FCSB a rezolvat transferul fostului mijlocaș de la Dinamo: „Contract pe doi ani”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Eddy Gnahore (32 de ani) va semna un contract pe doi ani.

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Liber de contract după despărțirea de Dinamo, mijlocașul francez a aterizat în această seară la București pentru oficializarea transferului la marea rivală a „câinilor”.

Eddy Gnahore semnează cu FCSB: „Contract pe 2 ani”

„Transferul e rezolvat, da! Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Sami Lahssaini şi atunci am făcut o încercare fără să cred că avem şanse.

Credeam că deja Gnahore a semnat cu altcineva. Şi în loc să vină Lahssaini, a venit Gnahore.

Ne-am înţeles destul de rapid. Dacă am fi fost convinşi că ia în calcul venirea la noi, am fi făcut mai demult, dar a avut şi el alte discuţii.

Eddy Gnahore la ieșirea din aeroportul „Henri Coandă”/ Foto: captură VIDEO Prima Sport

Am zis că nu pot să văd o echipă ideală fără jucătorii de la noi, că e complicat, dar nu vedeam vreo echipă a campionatului fără Gnahore. A jucat cam peste tot unde a fost legitimat. Are şcoala la zi.

Luni va face un test ca să fie evaluat să vedem cum este fizic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

600.000 de euro este cota lui Gnahore, potrivit transfermarkt.ro

97 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive a reușit Gnahore în doi ani și jumătate la Dinamo

Mihai Stoica: „Nu cred că Gnahore va avea probleme”

Întrebat dacă Gnahore a avut o reținere în momentul în care a ales FCSB, după ce a jucat pentru Dinamo, oficialul roș-albaștrilor a afirmat:

„N-am discutat capitolul ăsta. Nu cred că va avea probleme, e jucător străin, care a evoluat în Italia. La români poate se simte, deşi la Musi nu s-a simţit, un jucător crescut de noi, că astea sunt chestiile mai complicate. La un jucător străin? Să fim serioşi!

Despre Politic cum e? A fost deal între noi şi Gnahore. Te deranjează că un jucător care a terminat contractul cu tine se duce la rivală, dar nu te deranjează să-ţi vinzi căpitanul la rivală?

Cîrjan a fost la FCSB când a avut probleme şi la noi s-a refăcut. De două ori. Cîrjan joacă fotbal datorită lui Ovidiu Kurti, când era la Arsenal.

Cei de la Arsenal au fost uimiţi de cât de bine s-a recuperat la noi”, a mai spus Mihai Stoica.

În această perioadă de mercato, FCSB a oficializat un singur transfer. Este vorba de Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al lui Gnahore în tricoul „câinilor”

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