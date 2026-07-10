Gnahore a ajuns la București FCSB a rezolvat transferul fostului mijlocaș de la Dinamo: „Contract pe doi ani” +50 foto
Eddy Gnahore/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Superliga

Gnahore a ajuns la București FCSB a rezolvat transferul fostului mijlocaș de la Dinamo: „Contract pe doi ani”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 22:04
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 23:27
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Eddy Gnahore (32 de ani) va semna un contract pe doi ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Liber de contract după despărțirea de Dinamo, mijlocașul francez a aterizat în această seară la București pentru oficializarea transferului la marea rivală a „câinilor”.

Merge la Barcelona! Catalanii au bătut palma cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi, atacantul cu mamă româncă
Citește și
Merge la Barcelona! Catalanii au bătut palma cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi, atacantul cu mamă româncă
Citește mai mult
Merge la Barcelona! Catalanii au bătut palma cu Borussia Dortmund pentru Karim Adeyemi, atacantul cu mamă româncă

Eddy Gnahore semnează cu FCSB: „Contract pe 2 ani”

„Transferul e rezolvat, da! Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Sami Lahssaini şi atunci am făcut o încercare fără să cred că avem şanse.

Credeam că deja Gnahore a semnat cu altcineva. Şi în loc să vină Lahssaini, a venit Gnahore.

Ne-am înţeles destul de rapid. Dacă am fi fost convinşi că ia în calcul venirea la noi, am fi făcut mai demult, dar a avut şi el alte discuţii.

Eddy Gnahore la ieșirea din aeroportul „Henri Coandă”/ Foto: captură VIDEO Prima Sport Eddy Gnahore la ieșirea din aeroportul „Henri Coandă”/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Eddy Gnahore la ieșirea din aeroportul „Henri Coandă”/ Foto: captură VIDEO Prima Sport

Am zis că nu pot să văd o echipă ideală fără jucătorii de la noi, că e complicat, dar nu vedeam vreo echipă a campionatului fără Gnahore. A jucat cam peste tot unde a fost legitimat. Are şcoala la zi.

Luni va face un test ca să fie evaluat să vedem cum este fizic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

600.000 de euro
este cota lui Gnahore, potrivit transfermarkt.ro
  • 97 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive a reușit Gnahore în doi ani și jumătate la Dinamo

Mihai Stoica: „Nu cred că Gnahore va avea probleme”

Întrebat dacă Gnahore a avut o reținere în momentul în care a ales FCSB, după ce a jucat pentru Dinamo, oficialul roș-albaștrilor a afirmat:

„N-am discutat capitolul ăsta. Nu cred că va avea probleme, e jucător străin, care a evoluat în Italia. La români poate se simte, deşi la Musi nu s-a simţit, un jucător crescut de noi, că astea sunt chestiile mai complicate. La un jucător străin? Să fim serioşi!

Despre Politic cum e? A fost deal între noi şi Gnahore. Te deranjează că un jucător care a terminat contractul cu tine se duce la rivală, dar nu te deranjează să-ţi vinzi căpitanul la rivală?

Cîrjan a fost la FCSB când a avut probleme şi la noi s-a refăcut. De două ori. Cîrjan joacă fotbal datorită lui Ovidiu Kurti, când era la Arsenal.

Cei de la Arsenal au fost uimiţi de cât de bine s-a recuperat la noi”, a mai spus Mihai Stoica.

  • În această perioadă de mercato, FCSB a oficializat un singur transfer. Este vorba de Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al lui Gnahore în tricoul „câinilor”

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Superliga
21:20
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Citește mai mult
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
 Gnahore la FCSB!  Gigi Becali a confirmat că s-a înțeles cu fostul jucător al lui Dinamo : „MM m-a sunat și a rezolvat totul”
Superliga
19:14
Gnahore la FCSB! Gigi Becali a confirmat că s-a înțeles cu fostul jucător al lui Dinamo: „MM m-a sunat și a rezolvat totul”
Citește mai mult
 Gnahore la FCSB!  Gigi Becali a confirmat că s-a înțeles cu fostul jucător al lui Dinamo : „MM m-a sunat și a rezolvat totul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Mihai Stoica transfer dinamo fcsb eddy gnahore
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
10.07
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
10.07
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
10.07
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
10.07
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:37
A fost sau n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat
A fost sau  n-a fost penalty? Un fost mare arbitru a analizat una dintre fazele controversate din meciul Spania - Belgia. Verdictul dat
01:03
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
Când se joacă Franța - Spania Data și ora supermeciului din semifinalele CM 2026
00:21
Jokerul Merino Trucul antrenorului. Cine s-ar fi așteptat ca rezerva să califice Spania și în „sferturi”, și în semifinalele CM!
Jokerul Merino Trucul antrenorului. Cine s-ar fi așteptat ca rezerva să califice Spania și în „sferturi”, și în semifinalele CM! 
00:00
Blockbuster în semifinalele CM 2026 Spania a învins la limită Belgia și va juca cu Franța pentru un loc în marea finală
Blockbuster în semifinalele CM 2026  Spania a învins la limită Belgia și va juca cu Franța pentru un loc în marea finală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
10.07
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
10.07
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
10.07
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 8 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share