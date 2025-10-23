„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri +75 foto
Mihai Stoica FOTO Sport Pictures
„O ruşine mondială!" Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!" » Are un mesaj pentru suporteri

Alexandru Smeu
Publicat: 23.10.2025, ora 09:12
Actualizat: 23.10.2025, ora 10:09
  • Înainte de meciul campioanei din Europa League, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat înfrângerea rușinoasă înregistrată în Liga 1 în fața nou-promovatei Metaloglobus, 1-2.
  • Astăzi, FCSB joacă cu Bologna, de la ora 19:45, într-un meci din etapa 3 a Europa League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mihai Stoica a vorbit despre criza prin care trec roș-albaștri și a tras un semnal de alarmă.

Mihai Stoica: „O rușine mondială”

Oficialul campioanei a catalogat prestația roș-albaștrilor din meciurile cu nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus drept una „rușinoasă”.

„Am crezut că mai jos decât am fost la dubla cu Shkendija nu putem ajunge, iar acum am realizat că putem ajunge foarte jos, că avem resurse.

Este o prestație lamentabilă, o rușine mondială, că am condus Csikzereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct. La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ.

Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul și să fii și condus e jenant.

Ne prezentăm toți scuzele suporterilor și tuturor care și-au făcut nervi uitându-se la meci.

Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău.

Primele încasate n-au nicio legătură, că inclusiv anul trecut au încasat și rezultatele au fost bune. Sunt scuze puerile.

A fost ceva rău și inexplicabil. Problema a fost alta, că la 1-2 să n-ai ocazie până în prelungiri... Cumplit, dar vom ieși din groapa asta

La noi, în momentul ăsta, obiectivul e să ajungem în cupele europene, că ar fi primul an din 2003 încoace când n-am fi în cupele europene.

Sigur e un record, în afara cluburilor mari care sunt invitate permanent. Noi suntem singura echipă care an de an jucăm în cupele europene”, a spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

FOTO. Imagini de la Metaloglobus - FCSB 2-1

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (8).jpg

Mihai Stoica: „Înseamnă că ai probleme mari”

Mihai Stoica a vorbit și despre obiectivul campioanei în acest moment:

„E foarte posibil, dacă termini play-out pe primul loc, dacă joci baraj, să ai șanse mai mari să joci în cupele europene... Dacă termini pe cinci sau șase ești degeaba, dar și locul al patrulea poate fi degeaba (n.r. - în play-off).

Normal că ne dorim să jucăm în play-off, dar când te bat Metaloglobus, Pitești, Slobozia, Farul, când nu câștigi cu Sibiul acasă, când nu câștigi la Csikszereda, înseamnă că ai probleme mari”, a adăugat Mihai Stoica.

După primele 13 etape, FCSB ocupă locul 12, la 15 puncte de spatele liderului FC Botoșani.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

Mihai Stoica liga 1 fcsb metaloglobus superliga
