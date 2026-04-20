FARUL - FCSB. Eduard Radaslavescu (21 de ani) a deschis scorul pentru „marinari”, după erori în lanț în defensiva roș-albaștrilor.

În minutul 43 al partidei de la Ovidiu, Valentin Crețu a încercat un no look pass spre Vlad Chiricheș, dar mingea a ajuns la Denis Alibec.

FARUL - FCSB. Crețu și Târnovanu, gafe în lanț la golul lui Radaslavescu

Fostul atacant al celor de la FCSB a încercat un șut de la aproximativ 20 de metri, dar mingea a fost blocată de Chiricheș și a ricoșat la Ramalho.

Jucătorul portughez a mutat jocul pe flancul drept la David Maftei. Fundașul lateral al Farului a scanat careul și a centrat nestingherit.

Târnovanu a ieșit să prindă balonul, dar a respins mingea fix în gheata lui Radaslavescu, cel care a trimis mingea în plasa porții.

Farul a intrat în avantaj la pauză, dar a fost de nerecunoscut după revenirea de la vestiare.

Joao Paulo ('56), Cisotti ('62) și Tănase ('64) au întors rapid scorul în favoarea campioanei.

Târnovanu a recidivat apoi, la golul 2 al „marinarilor”, marcat de Alibec din pasa lui Tănasă, când a ieșit eronat la marginea careului:

VIDEO: cele mai noi imagini din sport