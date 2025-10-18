Metaloglobus-FCSB 2-1. Elias Charalambous (45 de ani) a declarat că nu vrea să plece de la echipa campioană, chiar dacă fanii i-au cerut demisia.

FCSB a ajuns la a șasea înfrângere în acest sezon de Liga 1. Campioana României a pierdut și meciul cu Metaloglobus, scor 1-2.

Pentru echipa antrenată de Mihai Teja au marcat Ubbink (49) și Huiban (55-penalty), în timp ce pentru roș-albaștrii a marcat Florin Tănase (34-penalty).

Metaloglobus-FCSB 2-1 . Elias Charalambous: „Nu renunț la slujba mea”

După fluierul final al partidei de la Clinceni, fanii celor de la FCSB i-au cerut demisia lui Elias Charalambous. Cu toate acestea, tehnicianul cipriot a precizat că nu își dorește să părăsească echipa.

„Este un moment dificil. Trebuie să găsim o cale să-l depășim, dar, repet, dacă stau aici și invoc scuze, asta nu ajută. Trebuie să o arătăm pe teren.

Eu sunt o persoană care nu renunță niciodată și nu renunț la slujba mea. Nu renunț niciodată în momentele dificile. Voi încerca întotdeauna să ies în față, să ajut în felul meu.

Trebuie să uităm asta. Am arătat că putem face mult mai mult decât facem acum. Și trebuie să schimbăm situația”, a declarat Elias Charalambous după meci.

Știu că fanii sunt dezamăgiți și este foarte normal să fie dezamăgiți. Suntem un club mare. Trebuie să o arătăm pe teren Elias Charalambous

VIDEO Declarațiile lui Elias Charalambous după meci

Elias Charalambous: „Fanii sunt obișnuiți cu situații diferite”

Cu toate că fanii i-au cerut demisia, Elias Charalambous consideră că este normal, pentru că FCSB nu trece foarte des prin astfel de momente.

„Este foarte normal, băieți. Este foarte normal. Știți, când fanii sunt obișnuiți cu situații diferite, cu câștigarea campionatelor, cu jocul bun în Europa, este normal să strige la un moment dat. Sunt oameni. Îi înțeleg.

Dacă nu câștigăm, îi înțeleg 100%. Și sunt aici să accept, și spun mereu că atunci când câștigăm, ei vorbesc și strigă pentru noi în cel mai bun mod posibil.

Când pierdem, trebuie să fim pregătiți să auzim și aceste momente. Așa e fotbalul. Sunt de mulți ani în fotbal și este foarte normal pentru fani”, a adăugat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „Trebuie să analizez meciul”

Tehnicianul cipriot a identificat și o problemă la nivelul jucătorilor și a precizat că trebuie să revadă meciul pentru a ști ce trebuie reparat.

„Este o problemă. Acum, trebuie să analizez meciul, trebuie să analizăm meciul pentru a vedea ce nu am făcut bine, dar repet, nu este primul meci pe care l-am avut așa.

Deci, este ceva care mă îngrijorează foarte mult, pentru că în astfel de meciuri încerc să găsesc motivul, înțelegi?

Încerc să găsesc motivul, pentru că atunci când începi meciul în cel mai bun mod, înscrii, ai o altă șansă să marchezi, apoi adversarul înscrie la prima ocazie și parcă ne-am oprit din loc. Este ceva ce nu înțeleg deloc”, a concluzionat antrenorul celor de la FCSB.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport