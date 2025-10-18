Teja a dezvăluit secretul Ce le-a spus antrenorul lui Metaloglobus la pauza meciului istoric cu FCSB + Imagini cu bucuria jucătorilor +75 foto
Mihai Teja/ Foto: sportpictures.eu
Teja a dezvăluit secretul Ce le-a spus antrenorul lui Metaloglobus la pauza meciului istoric cu FCSB + Imagini cu bucuria jucătorilor

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Alexandru Smeu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 23:53
  • METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Teja (47 de ani) a vorbit despre prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1, chiar în fața campioanei României.

Teja a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor săi la pauză, când erau în dezavantaj.

De asemenea, antrenorul lui Metaloglobus a scos în evidență evoluția mijlocașului ghanez Moses Abbey.

„Miștocăreală" Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»"
„Miștocăreală" Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»"
„Miștocăreală" Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»"

METALOGLOBUS - FCSB. Mihai Teja: „Am făcut istorie

„Am crezut tot timpul, la fiecare meci. Îi felicit pe băieți, au arătat caracter. Tactic am stat bine. Știam că vor încerca să ne deschidă.

Am abordat meciul în așa fel încât să-i prindem pe contraatac. Am pus jucători de viteză. Aici l-aș remarca pe Abbey.

Sunt trei puncte, am spart gheața. Am făcut istorie. Ne dă și nouă mai mult moral, altfel ne antrenăm acum. Eram dezamăgiți, deși făcusem meciuri bune.

La pauză le-am spus că nu mai avem nimic de pierdut. Am încercat să jucăm mai mult la picior. Era greu cu minge pe sus să-i surprinzi pe Ngezana și Alhassan” a spus Teja la Digi Sport.

Doi-trei jucători de la FCSB fac cât tot bugetul nostru de salarii Marius Burcă, președinte Metaloglobus

Metaloglobus - FCSB. FOTO GOLAZO (9).jpg
Metaloglobus - FCSB. FOTO GOLAZO (9).jpg

Desley Ubbink: „Am arătat că nu suntem așa slabi”

Marcator al unui supergol în poarta lui Ștefan Târnovanu, Ubbink le-a dat peste nas celor care o vedeau pe Metaloglobus principala candidată la retrogradare.

„E nemaipomenit. Cred că am jucat mult mai pragmatic, am învățat din greșelile pe care le-am făcut. Am revenit de la 0-1, am început mai bine a doua repriză și mă bucur pentru ce am reușit.

Nu știu dacă ne așteptam, dar mereu jucăm la victorie. Știu că suntem pe ultima poziție. Pe ei era mai multă presiune, noi nu avem nimic de pierdut.

Putem să jucăm cu mintea liberă. Am arătat că ne-am sacrificat și mă bucur pentru victorie.

O luăm meci cu meci, toată lumea spunea că vom retrograda, dar am arătat că nu suntem așa slabi precum a spus lumea. Am câștigat contra campioanei din ultimele două sezoane”, a spus Ubbink, potrivit sursei citate.

Reușim iar să facem istorie, e prima victorie în Liga 1 și vine chiar în fața campioanei. Ne-am gândit că dacă nu reușim acum să batem FCSB, când trec printr-o perioadă grea, atunci când? Nu prea mai știm să ne bucurăm. De la promovare nu ne-am mai bucurat așa tare Dragoș Huiban, marcatorul golului de 2-1

Metaloglobus: „Este dovada că ambiția și încrederea conduc la rezultate, în cele din urmă”

La scurt timp după victoria istorică, Metaloglobus a făcut o postare specială pe rețelele de socializare.

„VICTORIE ISTORICĂ! Învingem campioana ultimelor două ediții din Superliga! Obținem, astfel, prima victorie a sezonului, precum și primul succes pe prima scenă din România de la înființarea clubului nostru.

Este dovada că ambiția și încrederea conduc la rezultate, în cele din urmă.

Am jucat bine și cu Farul, FC Argeș, Dinamo, Rapid sau CFR, care ne-au învins la limită. Astă-seară, fotbalul ne-a răsplătit, în sfârșit.

Urmează încă un duel tare, tot pe teren propriu, contra celor de la Universitatea Craiova. Mulțumim tuturor celor care au fost și sunt alături de noi! Ne revedem pe 26 octombrie. Hai, Metalo!” se arată în postarea celor de la Metaloglobus de pe Facebook.

VIDEO Jucătorii au avut și ei un mesaj pentru fani

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

„Am fost o rușine!"  Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!". Olaru, șocat de rezultat
Superliga
23:18
„Am fost o rușine!" Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!". Olaru, șocat de rezultat
„Am fost o rușine!"  Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!". Olaru, șocat de rezultat
I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec
Superliga
23:01
I-au cerut demisia lui Charalambous VIDEO Fanii FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec
I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec

fcsb metaloglobus mihai teja superliga desley ubbink
