U CLUJ - U CRAIOVA 4-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul gazdelor, rămâne cu picioarele pe pământ, deși echipa sa a devenit favorită la câștigarea titlului.

Italianul susține că orice se poate întâmpla până la finalul sezonului, în condițiile în care mai sunt șase etape de jucat.

U CLUJ - U CRAIOVA 4-0 . Cristiano Bergodi: „Nu trebuie să visăm la titlu”

„Îmi felicit jucătorii. Au făcut un meci frumos. Am intrat foarte bine în acest meci.

Consider că Craiova este echipa mai bună. A fost în inferioritate numerică şi nu este foarte uşor în fotbalul modern.

Rămânen cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm. Sunt şase meciuri, 18 puncte. Nu există, în acest moment, discurs despre titlu.

Noi trebuie să îndeplinim obiectivul de a fi în primele 3 locuri.

În continuare jucăm, suntem o echipă solidă, un grup unit. Jucătorii au o calitate, capacitatea de a suferi. Cum a fost și în Giulești când am luat gol” a declarat Bergodi, la Digi Sport.

Cristiano Bergodi: „Au ochi”

Întrebat despre adaptarea rapidă a jucătorilor veniți la echipă Bergodi a replicat:

„Cine are ochi... Răzvan Zamfir (șef al departamentului de scouting), Gabi Giurgiu, se vede munca lor din spate. Jucătorii s-au adaptat foarte bine la noi, inclusiv în relațiile umane.

Au un caracter frumos, sunt jucători cu caracter, iar asta ne bucură. În perioada de iarnă ne-am întărit, este firesc”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

