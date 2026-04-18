Controverse la Craiova  Hotelul-fantomă de 38 de camere de pe „Oblemenco”, în centrul unui scandal: „O metodă de a mai «spăla» niște bani” +6 foto
Stadionul „Ion Oblemenco”. foto: Imago
Controverse la Craiova Hotelul-fantomă de 38 de camere de pe „Oblemenco”, în centrul unui scandal: „O metodă de a mai «spăla» niște bani”

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 09:55
  • Emilia Neagu, consilier local USR, susține că hotelul cu 38 de camere din incinta stadionului „Ion Oblemenco” ar fi fost utilizat, de-a lungul anilor, în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit.
  • Inaugurat în 2017, odată cu arena, hotelul s-a aflat până în acest an în administrarea Primăriei Craiova, iar în prezent este folosit de Consiliul Județean Dolj.

Așa cum a scris GOLAZO.ro la începutul acestui an, hotelul nu a produs niciun leu pentru bugetul local în aproape opt ani de la finalizare, generând exclusiv cheltuieli și un prejudiciu constant pentru municipalitate.

Pericol la CM 2026 O parte din meciuri se vor juca în fieful unui temut cartel criminal. Ce se va întâmpla în Guadalajara?
Pericol la CM 2026 O parte din meciuri se vor juca în fieful unui temut cartel criminal. Ce se va întâmpla în Guadalajara?

Hotelul-fantomă de 38 de camere de pe „Ion Oblemenco”, în centrul unui scandal: „O metodă de a mai «spăla» niște bani”

Emilia Neagu, consilier USR și ex-candidat PSD la primăria Craiova, a postat pe rețelele sociale un video de la stadion și a scris un scurt mesaj:

„După 3 luni și 3 solicitări, am reușit să vizitez hotelul din incinta Stadionului Ion Oblemenco.

Timp de 9 ani, acest hotel cu 38 de camere a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost construit generând doar pierderi pentru oraș.

În ședința din 26 martie, administrarea imobilului a fost transferată de la Primăria Craiova către Consiliul Județean Dolj, fără inventar sau o situație financiară oficială.

Sper ca noul administrator să fie unul mai capabil!”.

Ulterior, într-un punct de vedere oferit presei, Emilia Neagu a invocat existența unor documente care, în opinia sa, ar indica faptul că hotelul a fost utilizat.

Am dovezi de anul trecut că acest hotel a fost folosit. Există caiete de sarcini pentru curățenie. Anul trecut, la festivalul IntenCity, am aflat de existența acestui hotel.

La festival au fost implicate firma Iridex și fostul RADPFL, care s-au ocupat de organizare și de tot ce mai era, dar au mai contractat o firmă de curățenie pentru Sala Polivalentă, hotel și aleile stadionului, o metodă de a mai «spăla» niște bani.

Acum aparține Consiliului Județean, chiar și eu am votat pentru trecerea sa. Ei nu vor face profit, scopul nu este profitul. Nu se știe cine va plăti utilitățile, nu există contorizare separată pentru hotel. Anul trecut, și restaurantul de la VIP a fost închiriat, dar chiriașul nu a mai apărut nici acolo”, a declarat Neagu, conform gsp.ro.

La nivel de Consiliu Local s-a luat decizia de predare a acestui hotel în condiții misterioase, pentru că nu ni s-a prezentat o situație financiară sau a utilităților. Eu am pus aceste întrebări, dar mi-au închis microfonul Emilia Neagu

Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj: „A fost dat în folosință pentru o perioadă pentru ca Școala de Artă Dolj să își desfășoare cursurile”

În replică, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a respins legătura dintre instituția pe care o conduce și acuzațiile formulate de consilierul USR:

„Noi nu avem treabă cu ce spune doamna Neagu. Hotelul luna trecută a fost dat în folosință pentru o perioadă Consiliului Județean, pentru ca Școala de Artă Dolj să își desfășoare cursurile cât timp sediul este în reabilitare. Aceasta este singura chestiune cu hotelul de la stadion.

Nu știu ce spune de IntenCity, nu am treabă cu chestiunea asta. Este un sediu intrat în reabilitare, acum încep lucrările, iar cei de la Școala de Arte trebuie să își desfășoare undeva cursurile. Este doar o perioadă.

A fost o hotărâre de Consiliu Local, care a fost și votată până la urmă. Nu am văzut comentariile doamnei, dar nu am ce să spun mai mult. Este o școală de artă cu performanțe, care își desfășoară cursurile acolo, doar atât se întâmplă”.

Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago

Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova FOTO Imago
Reacția Primăriei Craiova în scandalul hotelului de pe stadion

Primăria Craiova a precizat că, la festivalul IntenCity, Opera Română Craiova, ca organizator, trebuia să se ocupe de curățenie în toată zona evenimentului.

Opera Română Craiova, în calitate de organizator al Festivalului IntenCity, a avut obligația de a asigura curățenia în tot arealul de desfășurare a evenimentului, inclusiv în zonele conexe utilizate pe durata festivalului.

Având în vedere amploarea și complexitatea evenimentului, precum și necesitatea asigurării unor standarde corespunzătoare de igienă, Opera Română Craiova a derulat o procedură de achiziție pentru contractarea unor servicii specializate de curățenie.

Acestea au vizat spațiul cu destinație «Hotel» din incinta Stadionului «Ion Oblemenco», lojele existente în stadion, grupurile sanitare din zona VIP, grupurile sanitare mobile destinate artiștilor, precum și spațiile aferente Sălii Polivalente (căi de acces, grupuri sanitare artiști, zone de backstage și cabine), inclusiv intervenții ocazionale, în funcție de necesități, pe parcursul desfășurării festivalului.

Procedura de achiziție a fost realizată cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Anunțul a fost publicat pe SEAP, iar documentația de atribuire a fost publicată pe site-ul oficial al instituției. Acest demers a avut ca scop garantarea accesului liber și neîngrădit al operatorilor economici interesați în a participa la procedura de achiziție.

Precizăm faptul că Iridex Group Salubrizare are ca obiect de activitate prestarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor, iar activitățile de curățenie nu intră în atribuțiile acestuia.

Hotelul din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal s-a aflat, de la recepția lucrărilor, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Pentru închirierea/concesionarea acestuia au fost organizate șase licitații publice, în conformitate cu prevederile legale, însă nu a fost depusă nicio ofertă în acest sens.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128/2026 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, către Consiliul Județean Dolj, a hotelului din incinta Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.

Potrivit Procesului Verbal de predare – primire, titularul dreptului de folosință are obligația de a suporta toate cheltuielile de întreținere a bunurilor și cheltuielile privind utilitățile (curățenie, reparații, energie electrică, termică etc.).

De asemenea, acesta are obligația de a monta contor pasant în vederea înregistrării consumului individual de energie electrică”, a transmis Primăria, conform sursei citate.

  • Primăria Craiova este condusă în prezent de Lia Olguța Vasilescu

„Nu ne mai prezentăm la joc” Bogdan Andone, nemulțumit de jucătorii săi, dar și de arbitraj după înfrângerea cu CFR: „Nu comentez mai mult”
„Nu ne mai prezentăm la joc”  Bogdan Andone,  nemulțumit de jucătorii săi, dar și de arbitraj după înfrângerea cu CFR: „Nu comentez mai mult”
Noi plecări de la CFR Daniel Pancu a făcut anunțul: „Se vor mai rezilia contracte. Procesul de aerisire a lotului continuă”
Noi plecări de la CFR Daniel Pancu a făcut anunțul: „Se vor mai rezilia contracte. Procesul de aerisire a lotului continuă”

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
Urmează anunțul oficial? Răzvan Burleanu și Gică Hagi vor susține, luni, o conferință de presă
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Nicolescu îl acuză pe Costreie Președintele lui Dinamo contestă arbitrajul VAR după meciul cu U Cluj: „Am auzit că  e fan FCSB înrăit și anti-dinamovist”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
