Noi plecări de la CFR Daniel Pancu a făcut anunțul: „Se vor mai rezilia contracte. Procesul de aerisire a lotului continuă”
Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 23:11
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 23:12
  • FC ARGEȘ - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a anunțat noi plecări după victoria de la Mioveni.
  • Unicul gol al partidei a fost marcat de Adrian Păun (31 de ani), în minutul 90+3.

CFR Cluj s-a despărțit în urmă cu câteva zile de Islam Slimani (37 de ani).

După succesul in extremis din meciul cu FC Argeș, Daniel Pancu și-a felicitat jucătorii pentru victorie și a afirmat că în perioada următoare echipa se va mai despărți și de alți jucători.

FC ARGEȘ - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu: „Se vor mai rezilia contracte”

„Am obținut trei puncte uriașe în fața unei echipe bune de tot. Aceste puncte ne mai dau în continuare posibilitatea să ne gândim acolo sus. Să mai realizăm un miracol pe lângă cel al accederi în play-off.

A fost o victorie frumoasă obținută în ultimele secunde, în niște condiții speciale.

După cum vedeți, procesul de aerisire a lotului continuă. Un antrenor, ca să-și pună amprenta asupra jocului, trebuie să aibă parte de caractere, de atmosferă.

Data viitoare, dacă voi mai avea ocazia să am 11 victorii la rând și simt că nu stau bine lucrurile la atmosferă, voi lua măsuri.

Au fost rezilieri în iarnă, acum mai auziți în fiecare săptămână de câte un jucător. S-a mai reziliat un contract, se vor mai rezilia.

Semnalul nostru a fost dat la Botoșani (1-0), când am plecat fără jumătate de lot pentru că atunci eram în jur de 30. Am plecat cu jucători bolnavi, Korenica, Cordea.

N-am aveam nici atacant, am jucat cu Fică. El a intrat și astăzi. Cu altfel de jucători poți pleca oricând la luptă și atunci intervine și Dumnezeul fotbalului și te ajută să câștigi în ultimele minute”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Recent au apărut informații conformă cărora Pancu ar urma să o preia pe Rapid în sezonul viitor, dar antrenorul n-a vrut să comenteze pe marginea acestui subiect:

„N-are sens, jucăm peste două etape în Giulești, vai de mine! Cum am putea să comentăm așa ceva? Nu există asemenea subiect”, a concluzionat Pancu.

Adrian Păun: „Eu cred că avem o echipă care se poate bate la titlu până în ultima etapă”

Adrian Păun, eroul celor de la CFR Cluj, a vorbit și el despre importanța victoriei de la Mioveni și despre șansele la titlu are formației din Gruia.

„Mai aveam meciuri când câștigam campionatul în care reușeam să marcăm pe final, dar sezonul acesta mai mult am luat goluri decât am marcat pe final. Mă bucur că în această seară noi am fost cei care am marcat și care am plecat cu cele trei puncte.

A fost o perioadă complicată, am început foarte rău play-off-ul (n.r. 1-2 cu U Cluj), după care am pierdut și la Craiova (n.r. - scor 0-2), acasă cu Dinamo (n.r. - scor 1-1), la fel un meci intens în care puteam să pierdem pe final. Pentru mine este o descătușare.

Eu cred că avem o echipă care se poate bate la titlu până în ultima etapă, va depinde doar de noi. Stăm la mâna rezultatelor”, a declarat Păun pentru sursa citată.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3CFR Cluj534
4Rapid432
5FC Argeș530
6Dinamo428

