A plecat de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea + mesajul de adio: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive”

Rapid a anunțat, oficial, încheierea contractului cu Daniel Sandu. Acesta a ocupat funcția de director de scouting în Giulești.

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat în urmă cu câteva zile, Sandu va semna cu Toulouse (Locul 10 în Ligue 1).

„Daniel Sandu își încheie activitatea în cadrul FC Rapid.

Venit în 2022 în poziția de scouter, Daniel a contribuit la dezvoltarea departamentului, iar în sezonul trecut a ocupat funcția de Director Sportiv.

În ultimul an, a revenit în rolul de Director de Scouting, implicându-se activ în consolidarea strategiei sportive a clubului.

Îi mulțumim pentru munca depusă, pentru profesionalism și pentru implicarea arătată în toată această perioadă petrecută în Giulești”, a transmis clubul din Giulești.

Daniel Sandu: „Sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive”

Daniel Sandu a avut un mesaj pentru club și pentru fanii giuleșteni:

„Mulțumesc Rapid pentru acești patru ani în care ne-am bucurat, am suferit și am cântat împreună. A fost o experiență extraordinară, într-un club care îmi va rămâne în suflet pentru tot restul vieții.

Le mulțumesc oamenilor din club pentru sprijinul oferit și jucătorilor care demonstrează pe teren că pentru această echipă nu există limite. Rapid înseamnă o stare de spirit, o nebunie frumoasă, greu de explicat în cuvinte. Am dat tot ce am avut mai bun și sper că am lăsat în urmă lucruri pozitive.

Mulțumesc, Rapid! Mulțumesc, rapidiști!”.

